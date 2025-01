Le frasi e le citazioni più famose delle discusse canzoni di Tony Effe

Fonte: Ansa Tony Effe: i testi delle canzoni, alcune delle citazioni più famose

Divisivo, discusso, ma anche tanto amato: Tony Effe è uno degli artisti del momento del panorama musicale italiano e anche uno di quelli di cui si parla di più.

Perché una cosa è certe molte frasi tratte dalle canzoni di Tony Effe sono state contestate, ma lui piace al pubblico e molti colleghi (donne e uomini) hanno preso le sue difese.

Nato come trapper con la Dark Polo Gang, una band che si è fatta conoscere per essere stata tra i primi rappresentati di questo sottogenere dell’hip hop in Italia, da qualche anno è un solista che ha virato più verso il rap e ha scalato le classifiche con i suoi brani. Alcuni di questi è impossibile non averli sentiti dal momento che hanno tenuto banco nelle classifiche per mesi (si legga- ad esempio – Sesso e samba, canzone dell’estate 2024 cantata con Gaia).

Le frasi delle sue canzoni gli hanno causato le proteste e, di conseguenza, l’esclusione dal concerto di Capodanno a Roma, ma non mancano anche quelle che sono diventate molto famose e iconiche: le citazioni che devi conoscere.

Le frasi delle canzoni con la Dark Polo Gang

Classe 1991, Tony Effe – all’anagrafe è Nicolò Rapisarda – è uno dei rappresentati più noti del rap italiano. A questo tipo di musica si è avvicinato durante l’adolescenza, mentre è quando è un bambino che conosce coloro che insieme a lui avrebbero dato vita al gruppo musicale trap Dark Polo Gang.

È nel 2016 che esce il mixtape Full Metal Dp8⁰0 oark, mentre l’anno dopo viene pubblicato Crack musica. L’album in studio Twins è del 2017, mentre Trap Lovers esce nel 2018 e nel 2020 il mixtape Dark Boys Club. Nel tempo non sono state poche le collaborazioni ad esempio con Guè Pequeno, oppure con Salmo e Lazza.

Alcuni brani sono diventati davvero iconici, così come alcune loro citazioni.

Ho tre collane al collo, sembro un cono gelato La tua ragazza si scioglie come un cono gelato Mi tuffo verso i soldi come un doppio carpiato. (Cono gelato) Rockstar come Jimi Hendrix

Cinte con le borchie come gli Iron Maiden Hanno problemi con la mia swagger DPG, tre sette, non t’offendere Chiamo Tony, vienimi a prendere. (Sportswer) Demoni bussano alla porta, tu non farli entrare

Bruciamo lenti ‘sti fiori del male Soldi sulla mia lista delle cose da fare Fredde ‘ste collane, qui per decollare Non ci puoi fermare. (Fiori del male) Piccolo bastardo (Skrrt-skrrt), piccolo spezzacuori (Skrrt-skrrt)

La tua tipa la conquisto con un mazzo di fiori Teriyaki e tempura, è cotta a puntino (Ehi) Ha una mia foto nella borsa (Skrrt-skrrt) come fossi un santino (Skrrt-skrrt). (Spezzacuori) Sto con la gang nel privè, ehi

Tutte guardano solo me, yah (Tony) Vestito rosa sembro Baby K (Skrt, skrt) È innamorata del mio savoir-faire (Skrt, skrt) (Flex) Lei vuole una foto con Tony e Wayne (Click, click)

Coca-Cola nei miei Calvin Klein (Coca) È pazza di me, rock ‘n’ roll come Johnny Cash (Rock ‘n’ roll) Quando mi vede urla Dat Way (Ehi) Tony e Wayne come a Scarface (That’s way) Non la passo, Gareth Bale (No, no) Dovrei stare sul Wall of Fame. (Cobain) Sette colli, sette re, sette peccati capitali

Pyrex Bimbo, vestito bianco come gli angeli Non sei un vero demone, non puoi volare senza ali Puoi provare a essere noi, ma non sposti le montagne DPG, mandiamo a fuoco tutto quanto 500 cavalli, cavallo nero Ferrari, cavalli neri selvaggi. (Bello figo) La vita è facile, oro giallo al polso sembra senape (Skrrt, skrrt)

Se lei ti lascia per me, dopo non chiedere (No) Ehi, sexy Tony, sexy daddy (Ehi, ehi) Taglio all’inglese, a lei piacciono i miei capelli. (British) Ho scelto i soldi, ma non è per questo (No, no)

Che ho messo il mio cuore dentro a un cassetto (In un cassetto) Ho paura dell’amore e non del resto (Ehi, ehi) Se ti vedo in giro, cambio verso (Ehi, ehi) Ricordo quando stavamo insieme. (Cambiare adesso) Il tuo odio mi scivola addosso

Non ce l’hai con noi, ce l’hai con te stesso. (Fiori del male)

La svolta solista di Tony Effe e i testi dei suoi brani dei primi lavori

È nel 2021 che Tony Effe fa uscire il suo primo album da solista Untouchable e qui raccoglie alcuni brani che ottengono un enorme successo. Anche le citazioni tratte dalle sue canzoni e dalle collaborazioni fanno discutere, perché di fatto parlano di tutte quelle tematiche tipiche dei brani dei rapper come sesso e droga, con le donne che appaiono oggettificate.

Come la sudamericana che ho seduta a fianco Mi chiedono come alziamo ‘sti soldi in un lampo Mi chiedi di farti fare un giro sulla Lambo Non posto quello che penso o mi copi le idee (no, no) Veniamo dai palazzoni senza le ringhiere (no, no). (Mi piace) Quando torni a casa lupi fuori dalla tana

Capo, sono Capo Plaza, la tua gang è eliminata, yeah (yeah) Piena la mia bag, sto contando racks, diecimila in Louboutin È arrivata l’ora, la tua banda, sì, è una gag Appostati dentro al blocco, in disco ci entriamo dal back (puff) Gang-gang (Sosa, okay). (Balaclava) Non ho più lacrime, anche se dovrei piangere

Ho il cuore a pezzi però continua a battere Saluto mio fratello dopo un altro processo Scrivo un altro testo non può finire adesso. (Lacrime) Non ho mai creduto in noi perché penso solo a me

Ho le farfalle nello stomaco solo se ho in tasca il cash Resto in piazza con i miei perché è quello che mi serve Un fratello vero anche se stai nel torto ti difende Posso fare come voglio, quindi ho il collo pieno d’oro Amo troppo ciò che sono, sono diverso da loro. (Lacrime) Sono la mala in Italia, la strada chiama. Fumo zaza, passamontagna copre la faccia, soldi in tasca, pistola in banca. Pistole in casa, import export, Roma centro, Casablanca. (Effe)

Veloce, via con me o non ci avranno mai Tu dimmi che ne sai, è troppo tardi, ormai Veloce, via con me o non ci avranno mai. (Skyline) A Roma sono leggenda, io e te non siamo uguali

Icon e non solo: i testi di alcune canzoni famose di Tony Effe

Icon è l’album più venduto del 2024 e negli ultimi anni Tony Effe ha raggiunto, con le sue canzoni e le sue collaborazioni, un pubblico sempre più ampio. Al tempo stesso non sono mancate le contestazioni e anche l’ormai celebre dissing con Fedez e Niki Savage.

Di questo periodo, quindi, sono alcuni dei testi più famosi sia di sue canzoni sia di progetti collettivi come Taxi sulla luna brano suo, di Emma e di Takagi & Ketra: possono piacere o meno, ma una cosa è certa sono orecchiabili e hanno tenuto banco nelle classifiche in diverse occasioni.

A fine anno c’è stata anche la polemica nata dalla sua esclusione dal concerto di Capodanno a Roma, motivo per cui anche altri due artisti non hanno partecipato per solidarietà: Mahmood e Mara Sattei, mentre altri hanno espresso la loro vicinanza al rapper.

Senza dubbio il 2024 è stato un anno importante per tante ragioni, compreso l’annuncio della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025, ma anche per aver dato vita insieme a Gaia al tormentone dell’estate, ovvero Sesso e Samba.

Lei fuma tutta nuda, seh E poi l’alta marea, ma non ci fa paura In taxi sulla luna, sulla luna, ah. (Taxi sulla luna) Sangue sulle banconote, cerco un Dio che mi protegge

Questa vita non mi appaga, sono un lupo in mezzo al gregge Faccio passi da gigante, ma sembra che torno indietro Voglio una tipa al mio fianco che mi aspetta sveglia a letto Scendevo sotto al campetto con la maglia di Francesco E un pallone Super Santos, mamma dice: “Torna presto”. (Particolari sporchi) E, baby, l’ho imparato su quei marciapiedi

A rincorrere i sogni veloce e conoscere pochi rimedi Ma vedi, sono false le voci a cui credi Tu vuoi mettermi addosso una croce Io che ho già delle croci nei denim, senti. (Honey) Volevo fare il boss (boss), ma quale rap? (Rap)

Orologi d’oro con i soldi della trap (trap) Volevo fare il narcos (uoh), ma quale gang? (Gang) Dico cose crude mentre mangio crudités (crudités). (Boss) Okay, chiedo scusa ai miei fan

A chi voleva unita la Dark A chi se ne è andato A chi invece sta ancora qua Chiedo scusa a mia madre Chiedo scusa a mio padre Per tutte quelle volte che ho fatto cose sbagliate. (Sorry) Sono un tipo complicato, non mi esprimo e le poche volte che ci provo, non vengo capito. (Pillole)

Metto benzina, metto gasolina

Mi fa impazzire se fa la cattiva Metà bastarda, metà bambolina Tu sei legale come una rapina Principessa della strada Mostrami la via della favela brasiliana Seh, metti tutto nella Prada Ti porto via con me in una villa a Copacabana. (Sesso e samba) Quando balli, mi fai perdere i sensi

Voglio ricoprirti di gioielli Nessuno può farti i complimenti, non hai sentimenti A me piaci così con tutti i tuoi difetti Fai la cattiva a letto, mi sporchi col rossetto Vengo da Roma centro, è pazza del mio accento Vuole un figlio con me solo per farlo ricco e bello Sto contando milioni, mi dispiace, non ho tempo. (Sesso e samba) Chiara dice che mi adora (Seh)

Dice che non vedeva l’ora (Uoh) Ti piace uomo oppure donna? (Ah) Non ti devi sentire in colpa, seh (Ah, ah, ah, ah) Chiara dice che mi adora (Seh) Non si lascia una mamma sola (No) Sei proprio una brutta persona (Ah) Tutta la scena ti odia (Ah, ah, ah, ah). (Chiara) Nasci piangendo, muori piangendo

Metà lo metto in banca e l’altro lo spendo Vado all’inferno, entro ridendo E vediamo chi è il diavolo adesso. (Pezzi da cento) Sento un vuoto grande dentro, questo è il prezzo del successo

Dovrei sorridere di più, ma non ci riesco. (Particolari sporchi)

Dovrei sorridere di più, ma non ci riesco. (Particolari sporchi) Mi piaci così come sei fatta, naturale ma rifatta. (Miu Miu)

Damme ‘na mano, le frasi della canzone di Sanremo 2025

