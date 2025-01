Tony Effe, quanto è alto: il segreto del cantante è nelle scarpe

Fonte: IPA Tony Effe

Quanto è alto Tony Effe? Il rapper, ex membro della Dark Polo Gang e oggi tra i giovani cantanti più seguiti e chiacchierati del panorama musicale italiano, non svetta per la sua altezza che è di circa 165 cm. Per tale motivo Nicolò Rapisarda, questo il vero nome dell’artista, è costretto a ricorrere ad un vecchio trucco per sembrare più slanciato di quello che è realmente.

L’altezza di Tony Effe

Tony Effe non è particolarmente alto. E questo, secondo quanto riporta Dagospia, sarebbe un vero e proprio cruccio per il cantante che avrebbe deciso da qualche tempo di ricorrere ad un vecchio stratagemma. Quale? Quello di utilizzare dei rialzini nelle scarpe. Una scelta compiuta già da tanti uomini di potere che così facendo riescono ad “elevare” la propria statura tra i cinque e i dieci centimetri. L’esempio più noto resta sicuramente Nicolas Sarkozy – anche lui 165 cm di altezza – che ha sempre cercato truchetti simili per non sfigurare davanti alla bellissima moglie Carla Bruni, più alta di ben dieci centimetri.

Ma pare che ad usare scarpe con il rialzo siano anche il Presidente russo Vladimir Putin (170 cm) e il leader nordcoreano Kim Jong-un (173 cm). Pure per Silvio Berlusconi – che non andava oltre i 165 cm – l’altezza è sempre stata un problema a cui ha cercato di porre rimedio con delle scarpe rinforzate.

In un’intervista Tony Effe ha ammesso di essere fin da piccolo un grande appassionato di moda e in particolare di scarpe, tanto da possedere svariati modelli nel suo guardaroba. Tante sneakers, per i look più comodi e casual e perfetti per la quotidianità, ma anche diversi dal taglio più elegante per occasioni importanti e da red carpet, come quella del Festival di Roma dove si è mostrato in maniera chic e decisamente impeccabile.

Lo stile di Tony Effe

Tony Effe non ha mai nascosto di tenerci in modo maniacale al suo aspetto fisico, che è curato nei minimi dettagli: dai riccioli neri ai tatuaggi sapientemente disposti lungo il corpo allenato in palestra, per non parlare poi dei look griffati da capo a piedi e dei gioielli costosissimi che ama indossare. Tra i gioielli della sua collezione a cui tiene di più ci sono sicuramente i due pendenti dedicati ai suoi due dischi da solita, rispettivamente Icon e Untouchable, e gli anelli che riportano le lettere del suo nome d’arte.

“Da bambino per me erano fondamentali le scarpe poi il resto veniva dopo – ha raccontato Nicolò in un’intervista – Adesso è fondamentale tutto: jeans, pantaloni, maglietta, accessori. Tutto. L’immagine è molto importante nella musica, da sempre. La musica e la moda sono due mondi molto vicini. Di giorno uso molto le cose sportive, mi piace stare comodo; la sera cerco di andare un po’ più sul fashion. Per l’estate assolutamente irrinunciabili mocassino e camicia”.

Una passione, quella per la moda, che Tony Effe condivide sicuramente con la sua fidanzata Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi imprenditrice e influencer, ha sempre amato molto i settori beauty e fashion tanto da fondare due brand: Audrer e Sol Wears Woman.