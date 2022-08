Frasi sull’arcobaleno, per regalarsi un pizzico di magia e di colori

Fonte: iStockPhoto Le frasi più stupefacenti sull'arcobaleno

Sembra quasi una magia ma in realtà non lo è: l’arcobaleno che spunta dopo i temporali è uno degli eventi atmosferici che maggiormente affascinano le persone. La spiegazione è semplice: vedere tutte quelle sfumature di colore comparire nel cielo è profondamente emozionante.

Ma come nasce un arcobaleno? Si tratta di un fenomeno di natura ottica e atmosferica che si manifesta quando la luce attraversa le gocce d’acqua. Il risultato è pura magia, tanto che intorno a lui sono nate tantissime leggende. Una fra tutte quella irlandese (simile a una leggenda della Sardegna) nella quale si narra che alla fine dell’arcobaleno ci sia nascosta una pentola d’oro dei folletti.

E ci sono tante frasi che descrivono l’arcobaleno, DiLei ha scelto alcune delle citazioni più belle e degli aforismi più rappresentativi che raccontano lo stupore che nasce ogni volta che si può ammirare questo fenomeno meraviglioso.

Frasi sull’arcobaleno che fanno tornare bambini

L’arcobaleno è una di quelle cose capaci di far tornare gli adulti bambini e di far immaginare ai bambini che la magia sia qualcosa di tangibile. Ammirare quell’arco colorato nel cielo è sempre un momento profondamente emozionante, come del resto lo è ogni istante in cui la natura si mostra in tutta la sua bellezza.

Le frasi sull’arcobaleno che fanno tornare bambini (o per bambini) più belle.

Va per la strada una bambina

con un ombrello di sette colori,

sotto la pioggia grigia cammina

con quel piccolo arcobaleno:

e nel suo cuore c’è sempre il sereno.

(Gianni Rodari)

(Roberto Gervaso)

(Roberto Gervaso) Una sorella è colei che ti dà l’ombrello nella tempesta e poi ti accompagna a vedere l’arcobaleno.

(Karen Brown)

(Karen Brown) Con l’impercettibile subitaneità di un angelo, era comparso l’arcobaleno: languidamente stupito di se stesso, di un verde soffuso di rosa, con un pallido alone violaceo lungo il margine interno, stava sospeso al di là di un campo falciato, sopra e davanti il boschetto lontano di cui velava una piccola, tremante porzione.

(Vladimir Nabokov)

(Vladimir Nabokov) Il mio cuore sussulta quando vedo

l’arcobaleno in cielo:

fu così nei primi istanti della mia vita;

così è adesso che sono un uomo;

e sia così quando sarò vecchio,

altrimenti sarebbe meglio morire!

(William Wordsworth)

(Fabrizio Caramagna)

(Fabrizio Caramagna) Dopo la pioggia viene il sereno, brilla in cielo l’arcobaleno: è come un ponte imbandierato

Osserva l’arcobaleno e benedici colui che l’ha fatto, è bellissimo nel suo splendore. Avvolge il cielo con un cerchio di gloria, l’hanno teso le mani dell’Altissimo. (Siracide, Antico Testamento)

Anche gli angeli vogliono divertirsi dopo la pioggia. Per quello creano uno scivolo colorato in cielo (l’arcobaleno) e si buttano ai due lati, come bambini. (Fabrizio Caramagna)

Frasi sull’arcobaleno tratte dalle canzoni

La magia di un arcobaleno che arriva dopo una tempesta è qualcosa di unico: ha il potere di rassenare gli animi e di rendere felice chi lo osserva. Proprio per questo i cantanti lo hanno inserito nei loro brani, dando vita a frasi sull’arcobaleno tratte da canzoni indimenticabili.

Anche perché sono un profondo messaggio di speranza, quella che dopo un momento difficile non solo possa ritornare il sereno, ma soprattutto che porti con sé bellezza e un pizzico di magia.

Da qualche parte sopra l’arcobaleno i cieli sono blu e i sogni che hai il coraggio di fare diventano per davvero realtà. (Judy Garland – Somewhere over the rainbow)

L’arcobaleno è il mio messaggio d’amore

Può darsi un giorno ti riesca a toccare

Con i colori si può cancellare

Il più avvilente e desolante squallore (Andiano Celentano – L’arcobaleno)

Della pioggia e del sole per disegnare il cielo.

Come se non fosse successo

Nient’altro nel resto del mondo

A parte questo cosmo dentro

Che esplode ogni volta che guardo

Frasi sull’arcobaleno in inglese

Ogni lingua ha la sua musicalità, per questo l’inglese è tra le più belle per le citazioni: le frasi sull’arcobaleno in inglese riescono a esprimere – se possibile – ancora un po’ di più la magia che questa manifestazione della natura riesce a trasmettere. Profonde, emozionanti, bellissime ecco alcune delle più belle frasi sull’arcobaleno in inglese con la traduzione in italiano.

God loves an idle rainbow, Not less than labouring seas. Dio ama gli oziosi arcobaleni non meno dei mari che lavorano. (Ralph Hodgson)

Without the rain, there would be no rainbow. Senza la pioggia, non ci sarebbe l’arcobaleno. (Gilbert Keith Chesterton)

Be thou the rainbow in the storms of life. The evening beam that smiles the clouds away, and tints tomorrow with prophetic ray. Sii tu l’arcobaleno nelle tempeste della vita; il raggio che la sera, come un sorriso, le nuvole disperde. (George Gordon Byron)

If I accept the sunshine and warmth, then I must also accept the thunder and lightning.

Se accetto il sole, il caldo, l’arcobaleno, devo accettare anche il tuono, il fulmine e la tempesta. (Khalil Gibran)

Se accetto il sole, il caldo, l’arcobaleno, devo accettare anche il tuono, il fulmine e la tempesta. (Khalil Gibran) God puts rainbows in the clouds so that each of us – in the dreariest and most dreaded moments – can see a possibility of hope. Dio mette gli arcobaleni tra le nuvole in modo che ognuno di noi, nei momenti più cupi e più temuti, possa vedere una possibilità di speranza. (Maya Angelou)

You’ll never find a rainbow if you’re looking down. Non vedrai mai un arcobaleno se guardi verso il basso. (Charlie Chaplin)

Triumphal arch, that fill’st the sky when storms prepare to part, I ask not proud Philosophy to teach me what thou art. Arco trionfale, che riempi il cielo dopo la tempesta, chiedo umilmente alla filosofia di dirmi cosa sei. (Thomas Cambell)

“Sei il mio arcobaleno!”: frasi sull’arcobaleno e l’amore

L’arcobaleno, oltre a essere una metafora molto chiara della vita che offre regali inaspettati dopo i momenti più difficili, è anche una figura perfetta per trasmettere i propri sentimenti. Dire a qualcuno “Sei il mio arcobaleno” significa confidargli il proprio amore paragonandolo a qualcosa di unico, raro e che arriva a modificare in meglio la vita delle persone. Proprio come l’arcobaleno arriva dopo un temporale ed è il messaggero di un tempo nuovamente sereno. Le più belle frasi su arcobaleno e amore.

Raro è trovare una cosa speciale / nelle vetrine di una strada centrale. / Per ogni cosa c’è un posto / ma quello della meraviglia / è solo un po’ più nascosto. / Il tesoro è alla fine dell’arcobaleno, / che trovarlo vicino nel proprio letto / piace molto di meno.

(Niccolò Fabi)

(Niccolò Fabi) Continua a inseguire quell’arcobaleno, non si sa mai quello che potresti trovare oltre il tramonto all’orizzonte.(Noel Gallagher’s High Flying Birds)

Quando si scrive delle donne, bisogna intingere la penna nell’arcobaleno e asciugare la pagina con la polvere delle ali delle farfalle. (Denis Diderot)

Forse i fatti più stupefacenti e reali non sono mai comunicati da uomo a uomo. Il vero raccolto della mia vita quotidiana è qualcosa di altrettanto intangibile e indescrivibile dei colori del mattino e della sera. È un po’ di polvere di stelle afferrata – un segmento di arcobaleno che abbiamo preso con mano.

(Henry David Thoreau)

(Henry David Thoreau) Chiuderò la curva dell’arcobaleno | per immaginarlo come la tua corona. (Max Gazzè)

Tu sei tutto per me. Sei il cielo, le nuvole, l’arcobaleno, il mare. Tu sei il mio unico amore. (Paolo Incoronato)

L’amore è una percezione intimamente legata i colori, come migliaia di arcobaleni sovrapposti uno sull’altro. (Paulo Coelho)

D’ora in poi mi vestirò soltanto coi colori dell’arcobaleno e m’innamorerò di qualcuno che mi ami follemente. (Fiona)

L’amore si nasconde nei luoghi più strani. L’amore si nasconde in volti familiari. L’amore viene quando meno te l’aspetti. L’amore si nasconde negli anfratti. L’amore viene per quelli che lo cercano. L’amore si nasconde nell’arcobaleno. L’amore si nasconde nelle strutture molecolari. L’amore è la risposta.

(Jim Morrison)

(Jim Morrison) Portami dove nascono gli uragani e poi arrivano gli arcobaleni più belli. È lì che ti voglio amare.

(Fabrizio Caramagna)

(Fabrizio Caramagna) La fissò nel modo in cui la gente fissa un arcobaleno, ammirando tutta quella bellezza inaspettata, non volendo distogliere lo sguardo nel caso in cui potesse scomparire. (Shannon Wiersbitzky)

Hai disegnato un arcobaleno nel mio cuore,

con le punte all’insu’ come un sorriso d’amore.

Risvegli ogni giorno questo mio sentimento

per portarlo da te come il vento.

Sogno questo mio mondo di colori

dove si avvolgono stretti i nostri cuori.

(Stephen Littleword)

con le punte all’insu’ come un sorriso d’amore. Risvegli ogni giorno questo mio sentimento per portarlo da te come il vento. Sogno questo mio mondo di colori dove si avvolgono stretti i nostri cuori. (Stephen Littleword) L’amore dei romanzi non è il vero amore: finisce dove dovrebbe iniziare. Il vero amore, l’amore profondo, cresce nel tempo, attraverso giorni di ottusità e giorni di tempeste. Lascia nel cuore un arcobaleno di tenerezza e perdono che illumina per sempre l’amato. (Gabrielle Dubois)

Frasi sull’arcobaleno e l’amicizia

L’amicizia vera e sincera è come un arcobaleno: perché è un balsamo nei momenti difficili, perché arriva e sostiene dopo un turbamento o una tribolazione. Paragonare la propria amicizia a un arcobaleno significa definirla unica, speciale e rara.

Ci sono molte frasi colme d’affetto da dedicare alle persone alle quali si vuole bene per raccontargli l’amicizia che vi lega. Perché non c’è nulla di piiù bello che sapere che nel momento in cui il peso delle cose sarà troppo elevato allora ci potrà essere una persona con la quale condividerlo.

Le frasi sull’arcobaleno e l’amicizia.