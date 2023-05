Rainbow look, come portare l’arcobaleno addosso 🌈

Fonte: Pinterest Rainbow look: il trend è vestirsi con i colori dell'arcobaleno

L’arcobaleno è un simbolo di pace, di serenità. I suoi colori infondono armonia e dolcezza e non ce n’è uno che non sia meraviglioso. In vista dell’arrivo della primavera, perché non aggiungiamo un pizzico di arcobaleno al nostro look… con stile? Ecco qui qualche consiglio per voi.

Come abbinare vestiti arcobaleno

Diciamo che, in generale, arcobaleno significa che ci sono già tanti colori, quindi un bel po’ di carne al fuoco. Il rischio arlecchino quindi è altissimo, un po’ come per il mix and match. Per questo motivo, il mio suggerimento è, in ogni caso, di non aggiungere mai altri colori a quelli dell’arcobaleno appunto, a parte il denim, che sta sempre bene. In tutti gli altri casi, i colori da adottare sono due: nero e bianco. Ah, dimenticavo: nel vostro outfit, il capo arcobaleno deve essere solo uno. Vediamo qualche esempio sotto.

Rainbow look: in bianco

Decisamente primaverile e fresco, il bianco fa risaltare i colori dell’arcobaleno. Gli accessori nude sono perfetti, perchè lasciano al look la possibilità di far risaltare tutto il suo colore. Se volete, potete aggiungere un accessorio in un colore che ne riprenda uno di quelli dell’arcobaleno sui vostri abiti, ma direi che questo è un livello “esperta”. Se rimanete sul bianco e il nude, andate sul sicuro.

Rainbow look: in nero

Altro binomio facile, molto adatto alle more. Il nero aiuta a smorzare un pochino la forza dei colori dell’arcobaleno, soprattutto se sono particolarmente strong. Anche qui, un accessorio può riprendere uno dei colori del vostro capo arcobaleno, ma solo uno, vi raccomando, a meno che non vogliate osare il pendant. Nel caso, fatelo in modo spiritoso, ad esempio indossando una borsa a cubo, come nella foto sotto.

Esempi di look vestiti arcobaleno

Le influencer amano i vestiti color arcobaleno e non fa eccezione Chiara Ferragni, che indossa un abito floreale dai toni multicolor.

Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini invece optano per un rainbow look in versione gran sera. Questi look sono un’ottima idea a cui ispirarci per inserire un capo colorato e brillante nel nostro outfit.

In quali occasioni vestirsi arcobaleno

Non c’è un’occasione specifica in cui possiamo o non possiamo vestirci in colori arcobaleno. Diciamo che, in linea di massima, essendo appunto look coloratissimi, dobbiamo adeguarli al contesto. Li eviteremo quindi magari in occasioni come cerimonie importanti o matrimoni molto chic, mentre per la scuola, il tempo libero, le uscite con le amiche, saranno assolutamente perfetti!

Fonte: Getty Images

A chi stanno bene i vestiti arcobaleno

A tutte! Il limite vero potrebbe piuttosto essere dato dal fatto che i vestiti arcobaleno intimoriscano, nel senso che magari non ce la sentiamo di indossare così tanti colori addosso. In quel caso, optiamo per un accessorio! Scarpe, borse, ma anche occhiali, sciarpe, foulard, spille, orecchini… un dettaglio rainbow in un total look neutro sarà comunque perfetto!