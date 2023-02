Hattie McDaniel, la straordinaria vita della prima afroamericana ad aver vinto un Oscar

Fonte: Getty Images Hattie Mcdaniels

Ci sono alcune storie che sono destinate a restare per sempre lì, in un posto d’onore nella memoria collettiva. Lo fanno per non essere dimenticate, per diventare un esempio e un monito, per essere raccontate, generazione dopo generazione. E quella di Hattie McDaniel, prima donna afroamericana ad aver vinto un Premio Oscar, è una di queste. Scopriamola insieme.

La straordinaria vita di Hattie McDaniel

Era talentuosa, forte e coraggiosa, e aveva un sogno Hattie, quello di guadagnarsi un posto d’eccezione nello star system. E ci è riuscita, ottenendo così un grande primato, quella di prima star afroamericana a vincere un Oscar come attrice non protagonista.

La sua storia comincia tanti anni fa: Hattie McDaniel nasce a Wichita il 10 giugno del 1985 da una famiglia che aveva vissuto sulla sua pelle le atrocità della schiavitù. È la più piccola di casa McDaniel, l’ultima di 13 figli, e sin da bambina si appassiona alla musica e al canto. Tutto merito di mamma Susan che di professione fa la cantate di musica religiosa.

In piena età adolescenziale, Hattie si trasferisce con la famiglia nel Colorado, a Denver. Entra a far parte di un gruppo di cori gospel e inizia a lavorare come conduttrice radiofonica presso l’emittente Denver Koa. Non è facile per lei affermarsi sul lavoro, ancora di più dopo il crollo della Borsa di Wall Street.

Così Hattie si ritrova a dover rinunciare alla sua nascente carriera trovando occupazione prima come cameriera e poi come donna delle pulizie. Quello a cui non rinuncierà mai, però, è il sogno di guadagnarsi un posto nello star system.

Nei primi anni ’30 si trasferisce a Los Angeles per raggiungere le sue sorelle, e qui inizia a sviluppare un interesse anche nei confronti del cinema. Inizia così a studiare e nel 1932 debutta sul grande schermo con la pellicola L’occidente d’oro.

L’Oscar e le stelle sulla Hollywood Walk of Fame

Le prime interpretazioni cinematografiche vedono Hattie McDaniel costretta in ruoli marginali, quelli in cui interpreta la moglie di colore di qualcuno. Ma è nel 1939 che, con il personaggio di “Mami” in Via col Vento, l’attrice conosce un successo internazionale. È proprio grazie a quel ruolo che vince il premio Oscar come migliore attrice non protagonista, il primo assegnato a una donna afroamericana.

Quel successo apre la strada a molti altri film nei quali Hattie recita e conquista il pubblico mondiale. Prende parte, infatti, a quasi 300 film, senza comunque rinunciare alla carriera di cantante gospel e alla radio.

Hattie McDaniel sognava da sempre un posto nello star system, e ci era riuscita. È infatti riuscita a ottenere ben due stelle nella celebre Hollywood Walk of Fame, una per il cinema e l’altra per i suoi programmi radiofonici.

Morì all’età di 57 anni, a causa di un tumore al seno. Il suo sogno era quello di essere sepolta al cimitero di Hollywood, insieme alle altre stelle del cinema, ma questo fu l’unico che non riuscì a realizzare. A causa della segregazione razziale, infatti, l’attrice fu sepolta all’Angelus-Rosedale Cemetery di Los Angeles dove ancora oggi migliaia di persone giungono, per porre alla star un ultimo saluto.