I trucchi per asciugare i vestiti velocemente

In estate sembra tutto abbastanza facile per quanto riguarda l'asciugatura dei vestiti appena lavati; in inverno, invece, questa semplice azione quotidiana potrebbe rivelarsi un vero e proprio incubo per più di un motivo, ma c'è il nemico numero uno che è difficile da combattere e che tutti almeno una volta nella vita ci siamo trovati di fronte: l'umidità. Non perdersi d'animo, però, è la soluzione giusta: esistono alcuni metodi davvero efficaci per asciugare i vestiti velocemente anche all'interno di un appartamento, alcuni tecnologici o da acquistare nel supermercato, mentre altri sono i classici rimedi della nonna che, si sa, salvano spesso dalle situazioni più complicate.

Come asciugare i vestiti in casa

Con l'arrivo dell'inverno, arriva anche l'incubo dei vestiti da asciugare. In estate sembra tutto più facile, ed effettivamente lo è: basta poggiare lo stendino all'aperto e nel giro di poco tempo si avranno panni asciutti e soprattutto profumati. Sì, perché il problema più grande dell'inverno è senza ombra di dubbio l'umidità che toglie tutto il profumo dell'ammorbidente e lo sostituisce con un odore non troppo gradevole.

Qualcuno approfitta degli spiragli di sole anche in inverno per lasciare lo stendino con i vestiti sul proprio balcone, qualcun altro invece si rifiuta di lasciarlo all'aperto e lo lascia in casa dove però c'è sempre il problema dell'umidità e del chiuso. C'è invece chi non ha scelta perché non possiede un balcone ed è costretto a tenere i vestiti bagnati in casa per farli asciugare, e questo può diventare un vero e proprio incubo soprattutto perché il processo non è veloce ed è possibile dover tenere gli abiti bagnati in casa per molto tempo. Per questo, però, ci sono alcuni metodi efficaci: tutti i trucchetti per asciugare velocemente i vestiti in casa.

Dove posizionare lo stendino in casa e come stendere i vestiti

La prima cosa da controllare, quando stendiamo i vestiti, è se abbiamo scelto la parte giusta della casa. Non tutte le stanze, infatti, potrebbero avere lo stesso risultato di asciugatura per quanto riguarda le tempistiche: la cosa più conveniente da fare è lasciare lo stendino nella stanza in cui circola più aria, senza mai lasciare la porta chiusa perché si andrebbe a creare la fantomatica umidità. In più, la stesura dei panni è fondamentale: piegare i vestiti sullo stendino, e quindi senza lasciarli ben distesi e aperti, rallenterà senza ombra di dubbio il processo. Inoltre, non bisogna "caricare" troppo lo stendino: meno panni ci saranno sopra, e più avranno spazio per asciugarsi senza sovrastarsi l'uno con l'altro.

Utilizzare un deumidificatore o fonti di calore

Un deumidificatore potrebbe essere una soluzione efficace affinché l'umidità non prenda il sopravvento durante l'asciugatura dei vestiti in casa. Non risolverà totalmente il problema, ma potrebbe rivelarsi un ottimo alleato per l'occasione.

Altrimenti, una tecnica vantaggiosa è quella di posizionare i vestiti vicino a fonti di calore come termosifoni o climatizzatori, infatti esistono anche degli stendini creati apposta per essere agganciati al calorifero: questo velocizzerà di molto il processo di asciugatura dei vostri vestiti.

Centrifuga e asciugatrice

Per eliminare definitivamente il problema dei vestiti da asciugare in casa, sicuramente il rimedio migliore sarebbe avere una lavatrice asciugatrice, in modo da avere direttamente panni asciutti dopo il lavaggio. Questo, però, non è un elettrodomestico che hanno tutti, quindi c'è un altro metodo che si potrebbe adottare per velocizzare il processo di asciugatura dei vestiti: la doppia centrifuga. Dopo aver finito il ciclo della lavatrice, bisognerà riavviare una seconda volta solamente la fase di centrifuga che strizzerà ulteriormente i vestiti. Questo, però, non è un metodo consigliato per tutti i tipi di capi: se sono troppo delicati, infatti, potrebbero rovinarsi.

Usare il riso per togliere l'umidità

Tra i "rimedi della nonna", c'è sicuramente quello del riso. Questo trucchetto non sarà utile per asciugare rapidamente i vestiti, ma è sicuramente una grande mossa per combattere l'umidità. Bisogna inserire del riso in sacchetti di carta o di stoffa, e lasciarli nella stanza a cui è riservato lo stendino. Grazie alla grande quantità di amido che il riso contiene, una buona parte di umidità data dai panni bagnati verrà eliminata.