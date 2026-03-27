La soluzione per un bucato sempre asciutto e profumato è piccola, conveniente e la potete avere anche a casa vostra dicendo per sempre addio a stendini ingombranti e asciugatrici costose

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon Lo stendino Yokushitsu Kansouki è la soluzione efficace e poco ingombrante

È un problema con cui dobbiamo fare continuamente i conti: il bucato che impiega giorni ad asciugarsi soprattutto in inverno. Chi ha la fortuna di avere un bagno abbastanza grande ha optato per l’asciugatrice chiudendo un occhio sui costi in bolletta. Chi invece non ha adottato questa soluzione tech, si trova nella sgradevole situazione di condividere living o camera da letto con lo stendibiancheria, fino a ora. La soluzione a tutti i nostri problemi arriva dal Giappone e si chiama Yokushitsu Kansouki. A differenza del nome difficile da pronunciare è un dispositivo semplice, poco ingombrante e che una volta conosciuto vorremo avere anche noi a casa. Su Amazon, infatti sono disponibili alcuni modelli che rivoluzioneranno il nostro modo di asciugare il bucato.

foxydry Pro Stendino da soffitto con doppia ventola. Prezzo: 599,70

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Perché ci innamoreremo dello Yokushitsu Kansouki

Chi da sempre è alla ricerca di soluzioni per asciugare in breve tempo il bucato potrebbe obiettare che non è nulla di innovativo e che gli stendini elettrici hanno la stessa funzione. E invece no. Lo Yokushitsu Kansouki è un dispositivo installato sul soffitto del bagno, sulla vasca o sulla doccia, quindi occupa poco spazio e combatte l’umidità, anzi ne fa un alleato.

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Steso il bucato, azionato lo “stendibiancheria a soffitto” e chiusa la porta del bagno, il dispositivo come un ventilatore genera un flusso d’aria, in questo caso calda, che circola in modo uniforme asciugando i panni in pochissimo tempo e con consumi ridotti.

Infatti bastano dalle 3 alle 5 ore e avrai tutto il vostro bucato asciutto e pronto da indossare: sì, perché un altro vantaggio è che si riducono al minimo le pieghe e puoi dire per sempre addio al ferro da stiro. Il tutto con un consumo massimo che si aggira intorno ai 1200 Watt, nettamente inferiore all’asciugatrice.

Yokushitsu Kansouki è il dispositivo perfetto anche nelle nostre case

I vantaggi del Yokushitsu Kansouki sono talmente tanti che non poteva non prendere piede anche da noi. Infatti online si trovano alcune soluzioni pronte a entrare nel nostro bagno. Il dispositivo foxydry è capiente e ti permette di stendere più lavatrici contemporaneamente perché formato da due tubi doppi estensibili fino a 2 metri ed è in grado di sostenere fino a 35 chili. Il sistema elettrico si aziona con un telecomando e può scendere fino a 1,80 metri dal soffitto, oltre ai 18 punti di appoggio per avere il bucato in ordine.

In generale questi sistemi non sono semplici stendini, hanno anche altri vantaggi.

In inverno ad esempio proprio perché emettono aria calda sono perfetti per riscaldare il bagno quando abbiamo intenzione di fare la doccia risparmiandoci lo shock termico. Nel giro di pochi minuti creano un ambiente confortevole come se fossimo in una Spa, ma direttamente a casa nostra.

Un aspetto che ritroviamo nel modello Pro sempre di foxydry. Questo oltre a essere dotato di un pannello con luci a led per facilitare la distribuzione della biancheria ha due ventole che diffondono aria a temperatura ambiente e aria calda che velocizza l’asciugatura ma non solo.

foxydry Pro Stendino da soffitto con doppia ventola. Prezzo: 599,70

C’è un altro dettaglio da non sottovalutare di questo Yokushitsu Kansouki ed è quello di funzionare come un deumidificatore. Crea in bagno un ambiente asciutto allontanando l’umidità che spesso causa la muffa che mette a rischio la nostra salute e che è un problema ricorrente in molti dei nostri appartamenti soprattutto quelli poco ventilati.