Milano Design Week 2023, Mirage: il colore della luce salverà il pianeta

Fonte: Ufficio stampa Noroo Mirage, la novità alla Milano Design Week 2023

Può il colore della luce salvare il pianeta? È questa la domanda che si pone il nuovo progetto di Noroo Group, una delle più creative e sviluppate industrie coreane nel settore della produzione di colori. In occasione della Milano Design Week 2023, l’azienda presenterà Mirage, un luogo insieme di riflessione, visione, speranza e guarigione con, al centro, l’importanza della luce e del colore. “Si tratta di un’installazione basata sul concetto del miraggio”, le parole della designer e architetto Jihye Choi.

Cos’è Mirage, la nuova installazione della Milano Design Week 2023

Cresce l’attesa per la nuova edizione della Milano Design Week 2023, la più importante fiera dedicata al settore della casa e dell’arredamento. L’occasione è quella di scoprire le nuove tendenze, gli stili più gettonati dell’anno e tante curiose novità sul mondo del design. Tra le aziende che vi prenderanno parte c’è anche la Noroo Group, industria coreana leader in Asia nel settore della produzione di colori.

Sviluppo e creatività sono le cifre distintive dell’azienda che, in occasione della fiera, presenterà una mostra intitolata Mirage, la nuova tendenza del colore nel mondo del design. L’iniziativa è ispirata al concetto del miraggio, spesso collegato a sentimenti negativi come la perdizione e la paura ma che, in questo caso, si rivela luogo di riflessione, visione, speranza e guarigione.

Il miraggio viene rivisitato in chiave positiva, ponendolo agli occhi del pubblico come un’occasione di rinascita attraverso la potenza e la bellezza della luce e del colore. Mirage è uno spazio dai confini labili, un luogo lontano dalle aree abitate dalla coscienza e vicino a quelle frequentate dal sogno. Un luogo dunque astratto, dove la visione si riflette e si smaterializza perdendo l’orizzonte, per poi ritrovarlo nei riflessi e nelle rifrazioni della luce.

Fonte: Ufficio stampa Noroo

Mirage tra luce e colore: l’ispirazione concettuale del progetto

Mirage è un’installazione realizzata da Noroo Milan Design Studio in collaborazione con UAUproject, e sarà una delle grandi novità della Milano Design Week 2023. Jihye Choi, designer e architetto, ha così spiegato il filo conduttore di questo originale progetto: “Si tratta di una installazione basata sul concetto del Miraggio come una momentanea tregua offerta dalla luce. Un miraggio potrebbe sembrare uno degli artifici offerti dalla natura, ma si può anche pensare ad esso come il modo della natura di mostrarci la speranza in tempi che sembrano essere particolarmente impegnativi”.

Oltre al miraggio, anche la foresta diventa il fulcro del progetto: “Abbiamo immaginato la foresta come ispirazione concettuale, che rappresenta l’armoniosa coesistenza, l’intelligenza della natura, e il suo simbolismo misterioso. Nella foresta dei Miraggi presenze insolite fuoriescono da prismi di luce iridescente, grandi crisalidi colorate protese verso l’alto, come totem nelle fiabe sono oggetti magici portatori di mistero occultati dentro la foresta, oggetti nascosti e lontani dalla città dove i mondi del tipico e dell’archetipico si scontrano collassando”.

Sarà dunque un mondo tutto da scoprire, un universo parallelo dove luce e colore coesistono e sprigionano tutta la propria potenza espressiva. I visitatori, attraverso Mirage, potranno sfuggire alla realtà e alla mondanità della vita quotidiana attraverso una tregua offerta dalla luce.