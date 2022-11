Dieta, le migliori della settimana dal 20 al 27 novembre

Siamo ciò che mangiamo: quella che sembra essere solamente una frase fatta cela invece un’importante verità. Ovvero che la salute passa (anche) dall’alimentazione, e che quindi è importante curare ciò che portiamo in tavola. Soprattutto ora che si avvicinano i mesi più freddi, e che quindi dobbiamo fare il pieno di nutrienti utili per combattere i malesseri di stagione. Vediamo quali sono i consigli dei nostri esperti.

Dieta DASH, come funziona

Seguire una corretta alimentazione non serve solamente a dimagrire, ma anche a ritrovare il benessere. La dieta DASH risponde perfettamente a questa esigenza: si tratta di un approccio alimentare contro l’ipertensione, un disturbo che aumenta notevolmente il rischio di incorrere in malattie cardiovascolari come infarto e ictus. Ideata principalmente per ridurre la pressione e il colesterolo, è un vero toccasana per il cuore – ma fa bene anche per chi vuole rimettersi in forma, perché prevede un ridotto apporto calorico.

La dieta si basa su un consistente apporto di fibre, derivanti da frutta e verdura. Via libera anche a cereali integrali, pesce e carne bianca, oltre ai latticini a basso contenuto di grassi. Bisognerebbe invece ridurre o eliminare il consumo di carni rosse, grassi animali, zucchero e alcol. È infine molto importante fare attenzione all’uso del sale: il sodio in esso presente è uno dei principali fattori di rischio per l’ipertensione, e di conseguenza per lo sviluppo di numerose patologie cardiovascolari.

Le proprietà e i benefici dell’avocado

Sempre più diffuso sulle nostre tavole, l’avocado è un frutto esotico dalla consistenza burrosa – segno di un’importante presenza di grassi – e dal sapore delicato che ben si abbina a qualsiasi piatto, dolce e salato. Nonostante sia molto apprezzato, andrebbe consumato con moderazione: è infatti abbastanza calorico, perché ricco di grassi (anche se insaturi, ovvero quelli “buoni” per la salute). È comunque un frutto ricco di proprietà nutrizionali interessanti e di benefici da non sottovalutare.

L’avocado contiene buone quantità di fibre, utili a mantenere un regolare transito intestinale e a proteggere il microbiota. Inoltre è un’ottima fonte di vitamine del gruppo B e di antiossidanti come le vitamine C, E e i carotenoidi, che proteggono dai radicali liberi. Tra i sali minerali spicca il potassio, un alleato per la salute del cuore. Se introdotto in una dieta sana ed equilibrata, magari come spuntino di metà giornata, può addirittura aiutare a raggiungere il peso ideale, perché favorisce il senso di sazietà.

Gastrite, cosa mangiare (e cosa evitare)

Molti italiani soffrono di gastrite, un’infiammazione dello stomaco che provoca sintomi quali crampi addominali, bruciore, difficoltà digestive, nausea e vomito. A volte si tratta di una condizione acuta, che può essere dovuta anche ad una banale indigestione o all’assunzione di particolari farmaci. Se invece si protrae nel tempo, si parla di gastrite cronica: è naturalmente importante rivolgersi al proprio medico, ma un’alimentazione corretta può già alleviare molti disturbi.

In particolare, la dieta contro la gastrite dovrebbe prevedere l’assunzione di alimenti semplici da digerire che diminuiscano la secrezione acida dello stomaco. Secondo le linee guida stilate dagli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità, è bene consumare pasti piccoli e frequenti, masticare lentamente ed evitare quei cibi che possano provocare irritazione, come gli alimenti piccanti, quelli ricchi di grassi, il caffè e l’alcol. Via libera invece a verdura di stagione e a frutta non acida, ai cereali integrali, al pane tostato, alle carni bianche e al pesce magro.