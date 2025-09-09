Qualche accortezza, trucchi semplici e un pizzico di buonsenso per dire addio ai chili di troppo che ci siamo portati a casa dalle vacanze come fossero un souvenir.

Digital Content Specialist, è autrice di articoli su alimentazione e benessere per i quali si avvale del supporto di nutrizionisti e dietisti.

123RF Perderli stavolta sarà facile come prenderli.

Le vacanze sono un po’ come i buffet all-inclusive: irresistibili mentre le vivi, leggermente ingombranti quando tornano a casa con te sotto forma di souvenir sui fianchi. Non c’è da scandalizzarsi: tra aperitivi al tramonto, cene infinite di pesce fritto e granite ogni tre ore, qualche chilo in più è quasi fisiologico. La buona notizia? Non servono digiuni da monaco tibetano né maratone improvvisate in palestra. Anzi, la vera sfida non è perdere peso a tutti i costi, ma farlo senza ossessioni, imparando ad ascoltare il corpo e volendogli bene.

Cosa sono i chili delle vacanze?

Il ritorno dalle ferie è sempre accompagnato dalla tentazione di salire subito sulla bilancia. Ma attenzione: quei due o tre chili in più non sono sempre grasso pronto a restare con noi per sempre. Molto spesso il corpo si comporta come una valigia a cui abbiamo infilato troppe cose: trattiene acqua, zuccheri e un po’ di stanchezza accumulata.

E se fossero liquidi?

Un aumento di peso rapido è spesso legato alla ritenzione idrica. Sale, alcol e carboidrati in eccesso spingono l’organismo a trattenere liquidi, come confermano diversi studi pubblicati sul Journal of Clinical Investigation. Risultato: la bilancia segna di più, ma basterà qualche giorno di idratazione corretta e alimentazione equilibrata per tornare già più leggeri.

Anche l’intestino va in vacanza

La flora intestinale è sensibile ai cambi di ritmo: pasti irregolari, cibi più grassi, meno fibre. Conseguenza? Gonfiore addominale e senso di pancia gonfia. Una ricerca della Harvard Medical School mostra che la qualità del microbiota influisce non solo sulla digestione ma anche sul metabolismo. Tradotto: non siete ingrassati davvero, siete solo un po’ fuori rotta.

Il reset gentile

Dopo un periodo di eccessi, la tentazione è quella di correre ai ripari con la dieta più drastica che ci viene in mente. Ma il corpo non ama gli estremi: preferisce gradualità, costanza e piccoli aggiustamenti che lo aiutino a ritrovare il suo ritmo naturale.

Idratarsi e depurarsi

Bere più acqua è la prima strategia, semplice e scientifica. Una corretta idratazione stimola i reni, favorisce l’eliminazione dei liquidi e riduce la fame nervosa. Dimenticate invece i beveroni detox o le pozioni miracolose: il corpo ha già il suo laboratorio di depurazione, che si chiama fegato. Basta non sovraccaricarlo.

Tornare alle vecchie (buone) abitudini

Frutta, verdura e cereali integrali tornano in tavola come amici fidati. Non per punizione, ma perché regalano fibre, vitamine e sazietà. Chi consuma regolarmente vegetali ha un miglior controllo del peso e minori rischi metabolici. La chiave non è soltanto mangiare meno, ma mangiare meglio.

No alle diete impossibili

Quando pensiamo a rimetterci in forma, la mente corre subito a diete impossibili e rinunce infinite. In realtà, il miglior modo per perdere i chili delle vacanze è non dichiarare guerra al cibo. Serve equilibrio, un po’ di organizzazione e tanta gentilezza verso se stessi.

Perché non fare diete drastiche

Le famose diete lampo funzionano solo per i primi giorni. Poi il corpo si ribella, rallenta il metabolismo e porta al classico effetto yo-yo. Una revisione pubblicata su Obesity Reviews lo dimostra chiaramente: più si restringe l’apporto calorico, più è difficile mantenere i risultati. In più, la frustrazione cresce, e insieme a lei il rischio di abbuffate emotive.

Conosci la regola dell’80/20?

Un approccio più realistico è quello dell’80/20: l’80% dei pasti è sano, bilanciato e nutriente; il 20% è libertà. Questo modello, sostenuto da vari dietisti, inclusi quelli che si occupano della cura dei pazienti obesi, aiuta a mantenere risultati duraturi senza vivere la tavola come una prigione. Perché sì, si può tornare in forma anche concedendosi un gelato ogni tanto.

Muoversi di più

Dopo le vacanze, iscriversi subito in palestra con abbonamento annuale sembra un gesto eroico. Il problema? La motivazione crolla più velocemente di quanto duri un mojito in spiaggia. Meglio ripartire da attività semplici, costanti e soprattutto piacevoli.

La chiamano NEAT

Si chiama NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, e racchiude tutti quei movimenti che facciamo senza rendercene conto: salire le scale, camminare, fare le pulizie. Questo tipo di dispendio energetico può arrivare a bruciare centinaia di calorie al giorno. Senza tapis roulant.

Gli allenamenti brevi

Camminate veloci di 30 minuti, yoga, nuoto o esercizi a corpo libero: non serve strafare, serve continuità. Uno studio del Journal of Physical Activity and Health mostra che 150 minuti di attività moderata a settimana bastano a migliorare salute cardiovascolare e peso. E poi ci sono tutte quelle piccole meravigliose attività che si possono fare a cuor leggero, come ballare in salotto ad esempio, che possono fare davvero la differenza (e ci fanno sorridere un po’).

Andiamo oltre la bilancia

Molti esperti di nutrizione e psicologia dell’alimentazione sottolineano che pesarsi troppo frequentemente può alimentare ansia, frustrazione e senso di fallimento. Una ricerca pubblicata sul Journal of Obesity ha dimostrato che l’auto-monitoraggio ossessivo del peso può portare a una percezione negativa di sé e, in alcuni casi, a comportamenti alimentari disordinati. Il rischio è trasformare uno strumento che dovrebbe essere neutro in un nemico silenzioso che sabota la nostra autostima. Ma allora, come si misura davvero il progresso? Ci sono parametri alternativi che raccontano molto di più di un numero sul display. Ad esempio, la qualità del sonno: dormire bene è uno dei primi segnali che il corpo è tornato in equilibrio. Oppure il livello di energia durante la giornata: se ci sentiamo meno appesantiti e più vitali, significa che la direzione è quella giusta. Anche l’umore è un indicatore prezioso: un’alimentazione bilanciata e un po’ di movimento regolare stimolano endorfine e serotonina, migliorando la stabilità emotiva. E non dimentichiamo la praticità quotidiana: abiti che tornano a vestire meglio, gonfiore addominale che si riduce, digestione più leggera. Il messaggio è semplice: non lasciamo che un numero decida come ci sentiamo.

Fonti bibliografiche

Nonexercise activity thermogenesis in obesity management, PubMed

To weigh or not to weigh: The relationship between self-weighing behavior and body image among adults, Science Direct

The Impact of Regular Self-weighing on Weight Management: A Systematic Literature Review, BiomedCentral

Demystifying the Microbiome, Harvard