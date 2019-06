10 modi per bruciare calorie senza andare in palestra

editato in: da

L’estate è arrivata ma sei ancora in tempo per rimetterti in forma per le vacanze: non servono costosi abbonamenti in palestra o sessioni con personal trainer per perdere qualche chilo in eccesso. Puoi raggiungere questo obiettivo con un’alimentazione sana ed un pò di movimento da fare in casa o all’aperto. Scopriamo insieme 10 metodi per rimettersi in forma bruciando le calorie in eccesso senza andare in palestra.

Bruciare calorie senza palestra? Ecco come!

Dalle pulizie domestiche, ai giochi con la famiglia: ci sono moltissimi metodi per rimetterti in forma, consumare calorie e bruciare grassi. Il bello è che non serve andare in palestra, ma puoi sfruttare alcune attività quotidiane o usare delle piccole accortezze per evitare la sedentarietà. Noi ne abbiamo scelte 10, ecco quali!

Pulizie di casa: le pulizie di casa, soprattutto quelle che prevedono più movimento come spazzare, pulire i pavimenti, spolverare, eccetera, sono perfette per bruciare calorie. Forse non lo sai, ma è un ottimo modo per mantenersi in forma senza andare in palestra. Ecco quante calorie consumi :

Pulire il pavimento: azione che coinvolge i muscoli di braccia e gambe, aiutando a rassodarli. In un’ora di pulizia puoi bruciare fino a 145 calorie.

Spolverare: spolverando i mobili consumi circa 25 calorie ogni 15 minuti.

Pulire i sanitari: la pulizia dei sanitari può farti bruciare fino a 250 calorie, non male, vero?

Stirare: stirare camicie, maglie e altri panni fa consumare circa 150 calorie all’ora

Pulizia dei vetri: pulire i vetri delle finestre, gli specchi, eccetera, potrebbe farti consumare 330 caloria l’ora.

Giardinaggio: se hai il pollice verde oppure intendi iniziare a coltivare e curare il tuo giardino, le piante in balcone o un orticello, sappi che, oltre ad essere un bel passatempo, è anche un ottimo esercizio fisico. Innaffiare, concimare, travasare fiori e piante ti può far consumare fino a 200 calorie all’ora. E se devi anche tosare l’erba, sappi che con il tosaerba manuale bruci fino a 330 calorie l’ora, mentre con quello elettrico 290.

Giocare con i bambini: in estate passare del tempo con i tuoi bimbi è molto più facile perchè puoi giocare con loro all’aperto, fare gite, portarli in piscina. Muovendoti con loro, correndo, giocando a palla, nuotando e giocando in maniera attiva, brucerai moltissime calorie. Provare per credere!

Fare le scale a piedi: dimentica l’ascensore! Se abiti ad un piano non troppo alto, fai le scale ogni giorno, ti manterrai in forma, brucerai calorie e rassoderai i muscoli delle gambe.

Step casalingo: fare step in casa è molto semplice e non servono accessori o strumenti particolari. Puoi usare una scala, uno sgabello oppure una scatola. Lo step ti farà bruciare calorie, rassoda cosce e glutei e aiuta a combattere la cellulite.

Passeggiate: 30 minuti al giorno di passeggiata sono un vero toccasana per tutto l’organismo. Se hai poco tempo da dedicare a questa attività, puoi rimediare con piccole azioni quotidiane. Ad esempio, se usi i mezzi pubblici, scendi una fermata prima e percorri a piedi la distanza rimanente.

Bicicletta: lascia l’auto a casa e usa la bicicletta per andare al lavoro. Se non è possibile, puoi organizzare delle belle escursioni domenicali con la famiglia e mantenervi in forma tutti insieme.

Balla e salta: non importa come, non importa con chi, ballare è un’ottima alternativa alla palestra. In casa da sola, con i tuoi bimbi, con il tuo partner poco importa! Danzare, saltellare e muoversi in maniera più o meno scatenata può farti bruciare tantissime calorie (e ti divertirà).

Ama: sotto le lenzuola, con il tuo/a partner puoi bruciare tantissime calorie e mettere in movimento diversi muscoli di tutto il corpo. Un bellissimo modo per unire l’utile al dilettevole, non credi?

Allena la mente: non solo il movimento fisico, ma anche le attività mentali bruciano calorie. Sudoku, cruciverba, studio, imparare un nuovo gioco o giocare al tuo preferito ti aiuterà a rilassarti, scacciare via i pensieri e a consumare un po’ di zuccheri!