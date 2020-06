editato in: da

Il processo di crescita, così affascinante e atteso da tante ragazze e ragazzi, porta con sé inevitabili cambiamenti fisici: si diventa più alti, si mette su peso, lo si perde, e tutto ciò può lasciare conseguenze visibili sulla propria pelle. Stiamo parlando delle smagliature rosse, un inestetismo cutaneo che affligge una percentuale davvero alta della popolazione. Le smagliature rosse in adolescenza sono quasi una prassi, soprattutto quando si formano a seguito di dimagrimenti repentini o se si mette su peso in poco tempo.

Questi inestetismi, che colpiscono lo strato più profondo della pelle, appaiono come delle vere e proprie cicatrici irreversibili, che possono però essere attenuate con alcuni rimedi. Vediamo insieme i rimedi per le smagliature rosse, se è possibile o meno eliminarle, e tutti i trucchetti per sentirsi al meglio con sé stesse e convivere con questa problematica.

Come prevenire le smagliature rosse

Cosce, seno, fianchi, pancia, gambe, braccia e persino polpacci: le smagliature rosse possono comparire in qualsiasi zona del corpo dove vi è meno elasticità. A seguito di una frattura delle fibre di collagene, la pelle si “smaglia”, generando queste antiestetiche striature rosso vivo che possono mettere molto a disagio. Perché parliamo proprio di smagliature rosse? La risposta è proprio nel colore: le smagliature rosse rappresentano quelle “nuove”, appena formate, che possono però essere attenuate nella forma e nell’intensità di colore con alcuni rimedi.

I migliori rimedi contro le smagliature

Diciamolo subito: eliminare le smagliature rosse per sempre non è possibile, a meno che non si ricorra alla chirurgia. Ma prima di arrivare a compiere quel passo, ci sono davvero molti rimedi fai da te che possiamo applicare per sentirci più serene. Fra questi vi è l’utilizzo di un olio specifico per smagliature rosse.

Olio per le smagliature e creme : in commercio ne esistono moltissimi, alcuni davvero molto efficaci. L’applicazione di creme e oli per smagliature aiutano la produzione di collagene e mantengono la pelle elastica. Vengono utilizzati moltissimo durante la gravidanza, periodi in cui la formazione di smagliature rosse e profonde è da mettere in conto: il cambiamento che il corpo subisce in soli 9 mesi è notevole, così come l’aumento di peso e la tensione che la pelle subisce proprio sulla pancia.

: in commercio ne esistono moltissimi, alcuni davvero molto efficaci. L’applicazione di creme e oli per smagliature aiutano la produzione di collagene e mantengono la pelle elastica. Vengono utilizzati moltissimo durante la gravidanza, periodi in cui la formazione di smagliature rosse e profonde è da mettere in conto: il cambiamento che il corpo subisce in soli 9 mesi è notevole, così come l’aumento di peso e la tensione che la pelle subisce proprio sulla pancia. Sport : un consiglio banale? Sembra, eppure non molti lo prendono in considerazione. L’attività fisica è fondamentale per aiutare la pelle a rimanere elastica, soda, e ad affrontare i cambiamenti (dimagrimento o aumento della massa corporea) in maniera graduale e costante.

: un consiglio banale? Sembra, eppure non molti lo prendono in considerazione. L’attività fisica è fondamentale per aiutare la pelle a rimanere elastica, soda, e ad affrontare i cambiamenti (dimagrimento o aumento della massa corporea) in maniera graduale e costante. Vestiti adatti: cosa c’entrano i vestiti con le smagliature rosse? Abiti eccessivamente stretti impediscono una giusta circolazione, che è uno dei motivi fondamentali per i quali si formano le smagliature. Preferiamo quindi vestiti giusti, taglie confortevoli e comode.

Come eliminare le smagliature

Come abbiamo accennato, eliminare le smagliature rosse del tutto non è possibile, a meno che non si ricorra a chirurgia o laser. Fra i sistemi più efficaci, infatti, vi è quello del laser a luce pulsata, che stimola la crescita di collagene e attenua sensibilmente le smagliature rosse, portandole ad un colore bianco e riducendone moltissimo le dimensioni. In alternativa, è possibile optare anche per ma microdermoabrasione, una tecnica che va a rendere meno visibile e meno profonda la smagliatura. Anche in questi casi, ovviamente, non stiamo parlando di un’eliminazione totale, ma di un’attenuazione molto forte: una volta smagliata, purtroppo, la pelle non può tornare come prima.