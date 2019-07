Olio di cocco: come usarlo per la bellezza

editato in: da

Non è più un mistero: l’olio di cocco è un prodotto dai mille benefici estetici e non dovrebbe mai mancare nel tuo beauty. Capelli, viso, corpo: non c’è parte del corpo che non può trarre giovamento da quest’olio leggero e funzionale. Quando la temperatura è al di sotto dei 25 gradi, la sua consistenza sarà quasi solida: per farlo ritornare allo stato liquido basta riscaldarlo appena tra le mani oppure scioglierlo a bagnomaria. Meglio scegliere un olio che sia di buona qualità e spremuto a freddo: avrà conservate intatte le sue proprietà.

Sui capelli puoi applicarlo come impacco preshampoo e, per rendere morbide e disciplinate le lunghezze, puoi tenerlo in posa anche un’intera notte. L’olio di cocco è ideale se vuoi esaltare il liscio perché contiene le proteine che reintegrano quelle di cui i capelli sono formate donando loro un aspetto sano e docile. Usalo se soffri di forfora: ha leggere proprietà antisettiche e, massaggiato sulla cute prima dello shampoo, può aiutare il cuoio capelluto a rigenerarsi.

In lotta con i detergenti viso? Non c’è niente di più delicato dell’olio di cocco per struccarti. Massaggiane bene una piccola quantità perfino sugli occhi finché il makeup non si scioglie; quindi eliminane l’eccesso con un panno in microfibra. Non solo il viso apparirà ben struccato, ma la pelle sarà più luminosa. L’olio di cocco va bene anche per le pelli più giovani e soggette all’acne. L’eccesso di sebo che causa spesso i brufoli può essere, infatti, regolarizzato e tenuto sotto controllo da un buon olio vegetale come quello di cocco.

L’olio di cocco è una base perfetta e a basso costo anche per uno scrub corpo. Sotto la doccia, quando la pelle è ancora bagnata, un mix di olio di cocco, caffè e zucchero di canna strofinato con cura in particolar modo su cosce e fondoschiena ti donerà una pelle da favola. Le cellule morte e le ruvidità saranno facilmente eliminate, mentre le gambe splenderanno perfettamente nutrite.