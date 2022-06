Guida ai tipi di argilla: colori e proprietà per ogni tipo di pelle

Cosa sono

Le argille sono sostanze naturali composte da minerali. Vengono estratte da cave, essiccate, ripulite da impurità e macinate finemente per poi essere vendute in erboristeria e nei negozi di prodotti naturali.

Le argille sono utilizzate soprattutto in cosmesi: possono essere usate pure per realizzare maschere purificanti, fanghi anticellulite e impacchi per pelle e capelli oppure mescolate con altre argille e ossidi per ottenere il make up minerale. Alcune argille vengono usate anche a scopo terapeutico, in particolare per il benessere dell’intestino e quelle colorate vengono anche usate per l’effetto cromoterapico.

Le argille sono costituite da silicati e ossidi minerali in proporzioni variabili che ne determinano differenze nel colore e nelle proprietà. In linea generale tutte le argille sono detergenti, assorbenti e purificanti ma le varie argille hanno composizioni peculiari che le rendono adatte ai diversi tipi di pelle.

Come si usano

Le argille possono essere usate per preparare maschere viso ,impacchi per pelle e capelli e fanghi contro la cellulite. Per realizzare una maschera viso è sufficiente aggiungere all’argilla acqua quanto basta a ottenere una crema omogenea e di una consistenza che permetta di applicarla e lasciarla in posa. Al posto dell’acqua si possono usare anche infusi di erbe o idrolati, per potenziarne l’effetto, e all’argilla è possibile anche aggiungere un paio di gocce di olio essenziale per preparare maschere personalizzate. La maschera viso può essere fatta una volta a settimana, lasciando in posa la pasta di argilla per una decina di minuti e risciacquando poi il tutto con acqua.

Gli impacchi per i capelli e per il corpo si preparano allo stesso modo delle maschere, così come i fanghi. Le argille sono ottime infatti per impacchi per calmare problemi del cuoio capelluto come prurito, forfora e capelli grassi e per alleviare irritazioni della pelle, orticaria, punture di insetti, ritenzione idrica. Un ottimo fango anticellulite all’argilla? Si prepara un infuso di tè verde, si aggiunge un cucchiaio di sali del Mar Morto e si aggiunge l’infuso salato all’argilla verde; si applica sulle zone critiche e si lascia in posa per circa mezz’ora per poi risciacquare con acqua tiepida.

Tipi di argilla

Vediamo dunque quali sono le proprietà dei vari tipi di argilla in base al colore.

Argilla bianca

L’argilla bianca, conosciuta anche come caolino, è un tipo di argilla adatta alla pelle delicata, sensibile o irritata ed è utile anche in caso di pelle disidratata e secca. L’argilla bianca ha infatti proprietà emollienti e, rispetto ad altre argille, ha un’azione più dolce. Si utilizza mescolata ad acqua o a idrolati e infusi per preparare maschere viso lenitive, impacchi per capelli contro l’eccesso di sebo e fanghi snellenti e anticellulite, spesso in associazione con sali del Mar Morto e alghe. Maschere e impacchi con argilla bianca sono ottimi anche per alleviare le irritazioni della pelle post depilazione. Grazie alle sue proprietà assorbenti viene impiegata anche nei deodoranti fai da te contro la sudorazione eccessiva, mentre l’azione leggermente abrasiva ma delicata la rende un ingrediente di dentifrici naturali. Nel make up minerale il caolino è usato per creare fondotinta opacizzanti liquidi e in polvere, ciprie e ombretti.

Argilla viola

L’argilla viola si ottiene mescolando caolino e viola di manganese, un pigmento minerale naturale che viene aggiunto per conferire una bella colorazione lilla. Le proprietà dell’argilla viola sono quindi pressoché identiche a quelle del caolino; si tratta dunque di un’argilla purificante, assorbente e lenitiva adatta a tutte le pelli e soprattutto a quelle secche, disidratate e spente. Il particolare colore di questa argilla, però, colora in modo delicato maschere e impacchi e per questo viene usata per unire gli effetti cosmetici a quelli sulla psiche; in cromoterapia, infatti, il colore viola è usato per favorire il relax e la meditazione e per stimolare l’intuito e la creatività. Nel make up minerale si usa per colorare di rosa malva ombretti, fondotinta, blush e altri prodotti, adatt a chi ha la pelle, occhi e capelli chiari.

Argilla gialla

L’argilla gialla o illite è perfetta per la pelle spenta poiché ha azione stimolante e tonica oltre a quella detergente, assorbente e opacizzante. Si utilizza per le pelli normali o miste, anche sensibili e reattive, ed è ottima quando si hanno macchie scure o se il colorito non è omogeneo. L’argilla gialla è quindi usata soprattutto nelle maschere illuminanti per il viso, oltre che nel trucco minerale per correggere il colore di fondotinta, blush, ombretti e correttori per le occhiaie.

Argilla verde

L’argilla verde è probabilmente la più nota e diffusa tra le argille. Si tratta di un’argilla che può contenere prevalentemente illite o montmorillonite, particolarmente indicata per le pelli grasse e impure. L’argilla verde ha infatti proprietà purificanti, assorbenti, disintossicanti e rimineralizzanti e rappresenta un rimedio naturale contro sebo in eccesso, punti neri e brufoli. Oltre che per preparare maschere per il viso, l’argilla verde è ottima anche per realizzare impacchi per capelli grassi e fanghi anticellulite. L’argilla verde è anche un rimedio naturale efficace contro svariate problematiche della pelle e non solo: assolutamente da provare gli impacchi con argilla verde in caso di scottature solari, irritazioni post depilazione, dolori muscolari dopo l’allenamento.

Argilla rossa

L’argilla rossa è composta da un mix di altre argille tra cui illite e caolino, mescolate tra loro fino a ottenere una colorazione arancio intenso/bruno. Come le altre argille, anche quella rossa è considerata purificante e disintossicante e grazie alle sue proprietà assorbenti aiuta a combattere la pelle lucida. Si tratta di un’argilla adatta a tutti i tipi di pelle e in particolare a quelle sensibili e reattive,che tendono ad arrossarsi facilmente. L’argilla rossa si utilizza proprio per maschere viso utili ad alleviare gli arrossamenti cutanei, oltre a essere inserita nelle ricette di saponi, detergenti viso e corpo e creme colorate. Nel make up minerale, dona un color terra naturale a fondotinta, ciprie, ombretti e fard adatti a chi ha la pelle scura e colori autunnali. Anche per i capelli, l’argilla rossa è adatta per capelli con sfumature ramate.

Argilla rosa

Come l’argilla rossa, anche l’argilla rosa è composta da una miscela di altre argille, tra cui quella rossa e bianca. Le proprietà dell’argilla rosa sono dunque del tutto simili a quelle di caolino e argilla rossa. L’argilla rosa è una polvere molto fine, perfetta per chi ha la pelle secca, sensibile e fragile, che tende sia a sviluppare arrossamenti sia a disidratarsi. Nel make up minerale viene usata per conferire un color pesca a ombretti, fondotinta e blush.