La migliore beauty routine contro impurità e brufoletti

Laureata in Scienze e Tecnologie Erboristiche, ambientalista e appassionata di alimentazione sana, cosmesi naturale e oli essenziali, scrive per il web dal 2013.

La pelle impura

La pelle impura si riconosce per la presenza di zone lucide, punti bianchi, punti neri e brufoletti. Si tratta di imperfezioni cutanee che interessano molte persone, soprattutto in giovane età. La pelle impura è infatti tipica dell’adolescenza, perché proprio in questo periodo le ghiandole sebacee iniziano a secernere elevate quantità di sebo sotto la spinta degli ormoni.

Nelle persone predisposte, il sebo prodotto può essere in eccesso rendendo la pelle lucida; in più, il sebo si accumula all’interno dei pori della pelle, formando i punti bianchi. Quando i punti bianchi si aprono, il loro contenuto si ossida a contatto con l’aria, ed ecco che si trasformano in punti neri.

Spremere i punti bianchi o i punti neri può sembrare una soluzione efficace per eliminarli una volta per tutte, ma purtroppo questa pratica tende solo a peggiorare la situazione anziché risolverla. Quando si cerca di far fuoriuscire il contenuto di un punto bianco o di un punto nero, infatti, aumentano le probabilità che la pelle si infiammi e che il punto nero si trasformi in brufolo. Sebbene alcuni brufoli e brufoletti siano innocui e guariscano senza lasciare segni evidenti, in alcune persone possono invece evolvere in acne, una malattia che porta alla formazione di cisti infiammate e dolorose, macchie scure e cicatrici profonde.

Ecco perché chi nota con frequenza la comparsa di punti neri e brufoletti dovrebbe dedicarsi alla cura della propria pelle più di altri. La beauty routine per la pelle impura deve essere semplice e delicata e deve aiutare a rimuovere il sebo in eccesso, ridurre la carica batterica e sfiammare la pelle.

Beauty routine contro le impurità

Detergere

La pelle deve essere detersa al mattino e alla sera, ma chi ha la pelle grassa o con punti neri e brufoletti deve porre molta attenzione nella scelta del prodotto giusto. La maggior parte dei detergenti sono infatti troppo aggressivi e mal tollerati da questo tipo di pelle. Cosa significa? Detergenti ricchi di tensioattivi, che fanno molta schiuma, eliminano la barriera lipidica che protegge la pelle, rendendola più vulnerabile alle irritazioni. Meglio dunque scegliere detergenti poco schiumogeni o addirittura acque aromatiche; per detergere la pelle grassa e impura al mattino sono perfetti ad esempio gli idrolati di camomilla e di lavanda, che aiutano ad alleviare le infiammazioni, oppure le acque di amamelide, salvia, rosmarino e tea tree.

Per struccare il viso la sera, si può utilizzare olio di albicocca, da applicare con del cotone e poi procedere con un detergente molto delicato per rimuovere l’olio in eccesso. Dopo la detersione, sia al mattino sia di sera, bisogna aspettare uno o due minuti prima di passare al secondo step, cioè all’applicazione della crema per il viso.

Idratare

La pelle impura ha bisogno di idratazione ma tollera poco le creme ricche di grassi. Al mattino l’ideale sarebbe applicare una crema leggera che contenga piccolissime quantità di oli e burri vegetali o addirittura un gel completamente priva di oli. Per la pelle impura sono ottime le creme giorno arricchite con gel di aloe vera, acido ialuronico e ceramidi. La sera, dopo aver eliminato il trucco, si applica invece una crema notte con attivi specifici per la pelle grassa come l’acido salicilico, la vitamina A e la vitamina B3, nota come niacinamide; queste sostanze aiutano ad alleviare l’infiammazione, esfoliare la pelle e regolare la produzione di sebo. Anche per la sera, bisognerebbe optare per creme viso poco oleose, meglio se in gel.

Scegliere una crema viso per le pelli impure può essere difficile ed è sempre meglio chiedere consiglio al dermatologo. Una volta scelto un prodotto, come capire se la crema è ben tollerata dalla propria pelle? Una regola generale è quella di procedere con calma e lentamente, applicando la crema in piccole quantità solo due sere a settimana per due settimane. Dopodiché si aumentano le applicazioni da due a tre volte a settimana per altre tre settimane e, se la pelle reagisce bene, si procede utilizzando la crema viso ogni giorno. Questo permette alla pelle di abituarsi ma anche di valutare l’effetto del prodotto: se la pelle non peggiora o addirittura migliora, significa che si è sulla strada giusta; se invece la situazione peggiora, occorre interrompere l’uso del prodotto.

Proteggere dal sole

Il sole sembra migliorare notevolmente l’aspetto della pelle impura ma non è così. Il miglioramento è solo apparente e momentaneo e, in realtà, i raggi solari possono peggiorare la condizione della pelle impura perché tendono a seccare troppo la pelle, irritarla e a rendere più marcati i segni lasciati da brufoli e brufoletti. Chi ha la pelle impura dovrebbe dunque proteggerla dal sole evitando l’esposizione diretta e applicando una crema con un filtro solare adeguato al proprio fototipo, ma comunque superiore a 30 SPF. Il filtro solare può essere già contenuto nella crema viso che si usa al mattino ma, se non è presente, lo si applicato successivamente; basta aspettare un paio di minuti tra l’applicazione della crema viso abituale e quella della crema solare.