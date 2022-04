Pelle lucida, come combatterla con i cosmetici naturali

Laureata in Scienze e Tecnologie Erboristiche, ambientalista e appassionata di alimentazione sana, cosmesi naturale e oli essenziali, scrive per il web dal 2013.

Cause

La pelle lucida è causata da un eccesso di sebo, una condizione che si verifica spesso in età adolescenziale ma non solo. La produzione di sebo da parte delle ghiandole sebacee inizia infatti partire dalla pubertà, sotto la spinta ormonale, e perdura per tutta la vita, riducendosi notevolmente con l’avanzare dell’età. In alcune persone, il sebo viene sintetizzato in grandi quantità, ed ecco che la pelle appare lucida, soprattutto nelle aree del viso che corrispondono a quella che è definita come “zona T”, cioè fronte, naso e mento.

La pelle risulta quindi più o meno lucida e unta, rendendo difficile l’applicazione e la tenuta del make up. Oltre a rappresentare un problema estetico, la pelle lucida è più soggetta rispetto ad altri tipi di pelle a impurità e brufoletti. Questo perché il sebo in eccesso può andare a ostruire i pori della pelle, portando alla formazione di punti bianchi che possono poi evolvere in punti neri. Punti bianchi e punti neri possono poi infiammarsi dando luogo a brufoli e brufoletti e, nei casi più gravi, ad acne. Come si può risolvere il problema della pelle lucida? Una skin care corretta può sicuramente aiutare.

Cosa fare

Per combattere la pelle lucida bisognerebbe agire sulle cause alla base. Una buona idea è quindi quella di rivolgersi al medico che saprà valutare la situazione e consigliare il percorso migliore per risolvere il problema alla radice. Nei casi meno gravi, la pelle lucida può essere infatti trattata scegliendo una beauty routine corretta, mentre se il disturbo è più serio potrebbe essere necessario un approccio diverso, da valutare con il medico.

In linea generale, mai trascurare l’alimentazione: frutta e verdura non devono mai mancare nella dieta di tutti i gironi, mentre è da evitare il consumo eccessivo di alimenti fritti o ricchi di grassi, merendine e cibi confezionati, bevande zuccherate. Per avere una bella pelle è fondamentale nutrirsi in modo corretto, ma anche fare attività fisica, dormire bene ed evitare tutti quei comportamenti che possono interferire anche con la salute della pelle, come fumare, consumare bevande alcoliche e dimenticarsi di struccare la pelle la sera. La skin care, infine, deve prevedere l’uso dei cosmetici giusti per la pelle lucida.

I cosmetici giusti

Il primo step della skin care quotidiana è ovviamente la detersione. Chi ha la pelle lucida dovrebbe scegliere detergenti delicati, poco schiumogeni, in grado di eliminare lo sporco senza rimuovere completamente la barriera cutanea fatta di un sottile film composto da acqua e sebo. Per detergere la pelle lucida sono perfette le acque aromatiche naturali dotate di azione sebo regolatrice, astringente e purificante. Esempi sono le acque distillate di limone, melissa, ginepro, timo, salvia e rosmarino. Le acque aromatiche idrolati sono cosmetici naturali: si ricavano dalle piante e possono essere utilizzati per detergere il viso mattina e sera, applicandoli sulla pelle con un batuffolo di cotone o con una spugnetta riutilizzabile.

Dopo la detersione, il secondo passaggio è l’idratazione: la pelle lucida ha bisogno di essere idratata, scegliendo una crema che contenga pochi grassi e ingredienti capaci di regolare la produzione di sebo. Ottime le creme idratanti a base di gel di aloe vera e arricchite con estratti di amamelide, fiori d’arancio o lavanda.

Una volta che la crema risulta ben assorbita si può passare al trucco. In caso di pelle lucida, risulta perfetto il make up minerale, realizzato con polveri che non interferiscono con le funzioni della pelle. Il fondotinta minerale, in particolare, è perfetto per la pelle lucida perché riesce ad aderire alla pelle a ad assorbire il sebo prodotto in eccesso, garantendo una buona tenuta nel corso della giornata e contrastando l’effetto lucido.

Periodicamente, per combattere la pelle lucida si può far ricorso a trattamenti più mirati, come le maschere. Una semplice maschera viso si può preparare con uno o due cucchiai di argilla bianca (chiamata anche caolino) cui aggiungere alcune gocce di succo di limone e un infuso di tè verde. Un altra variante della maschera si può preparare con polvere di sandalo e idrolato di lavanda, un’alternativa perfetta se oltre all’effetto lucido la pelle è anche irritata o presenta brufoletti. La regola generale per preparare le maschere viro è quella di unire la parte liquida alla polvere a poco a poco e mescolando, fino a ottenere un composto senza grumi e di una consistenza densa; il risultato finale deve infatti consentire l’applicazione della maschera senza che questa coli durante il tempo di posa. La maschera può essere applicata su tutto il viso o solo sulle zone in cui la pelle appare lucida, evitando tutta l’area del contorno occhi e delle labbra. Il composto si lascia poi in posa per dieci-quindici minuti, dopodiché si risciacqua con acqua tiepida eliminando tutti i residui. Dopodiché si applica la crema per il viso, per idratare la pelle. Il trattamento può essere ripetuto da una a tre volte alla settimana.