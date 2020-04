Festa della mamma: 4 regali beauty fai da te e da creare a casa per stupirla

editato in: da

La festa della mamma si avvicina e, mai come quest’anno, c’è bisogno di coccolarla in un periodo di forte stress e tensione per questa “clausura” forzata. Perché allora non cimentarsi in qualche idea fai da te da realizzare a casa, non troppo difficile, per farle un pensiero che la renderà felice e la coglierà di sorpresa? I negozi sono chiusi e può essere una bella idea per passare il tempo con qualche progetto creativo per preparare scrub, balsami labbra, bombe da bagno in tutta sicurezza!

Un’idea semplice e facile da realizzare, a prova di errori: lo scrub viso o corpo in barattolo

Realizzare uno scrub è davvero facile e veloce, ma perché invece che prepararlo ogni volta non assemblarlo e conservarlo in un barattolo decorato? Gli ingredienti principali sono sale o zucchero, che tutti abbiamo in cucina e che, mixati con oli, oli essenziali o miele ed altri ingredienti, non hanno bisogno di conservanti, quindi non andranno a male.

Fonte: 123rf

Per il corpo, ad esempio, si potrà mixare dell’olio di oliva, ricco e nutriente, di mandorle dolci, elasticizzante e perfetto per contrastare le smagliature, olio di cocco, emolliente e dalla texture fondente, più liquida in estate ma più cremosa in inverno con una parte esfoliante. Unite zucchero bianco e di canna, dai granuli più grossi, se avete la pelle più delicata o del sale fino e sale grosso se volete un’azione drenante e contro la ritenzione idrica. La ricetta base può essere poi arricchita con tanti ingredienti che renderanno la vostra creazione ancora più sfiziosa, ad esempio del cacao in polvere per un profumo di cioccolato, del miele idratante (ma attenzione a non esagerare o diventerà troppo liquido), del caffè in polvere per uno scrub anticellulite, della farina di avena dal potere lenitivo perfetto per le pelli sensibili. Anche gli oli essenziali sono perfetti, sia per profumare ma anche per un effetto aromaterapico: agrumi per un tocco energizzante, lavanda e camomilla rilassanti, menta e tea tree tonificanti e stimolanti.

Per il viso gli ingredienti sono praticamente gli stessi, evitando però di utilizzare il sale, troppo aggressivo ed aggiungendo, tra gli oli adatti, quello di vinaccioli o di riso, più leggeri, di Argan o Rosa Mosqueta per un effetto anti-age o di jojoba. Una volta creato il proprio mix, poi, basterà riporlo in un barattolo di vetro con un coperchio e decorarlo a vostro piacimento. Colori acrilici o pennarelli per il vetro con cui realizzare pattern geometrici o fiori, ad esempio, o lasciare un messaggio affettuoso per la mamma, o ancora applicazioni e fiori secchi da incollare sul tappo ed etichette personalizzate con consigli sull’utilizzo. Unica accortezza: ricordatele di prelevare la quantità desiderata di scrub prima di fare la doccia e di non bagnare il composto all’interno del barattolo, altrimenti alcuni ingredienti potrebbero sciogliersi e gli oli irrancidire.

Fonte: 123rf

Per un bagno profumato e divertente, la bomba da bagno colorata e frizzante

Rimanendo in tema bagno, un’altra idea sfiziosa e non troppo difficile da realizzare è quella di creare le bombe da bagno personalizzate. Non sono altro che delle sfere profumate e colorate che, una volta lasciate cadere nell’acqua della vasca, sprigionano glitter, spirali di colori e un profumo inebriante che renderà il momento del bagno ancora più rilassante. Vi serviranno: 1/2 tazza di bicarbonato, 1/4 di tazza di acido citrico, 1/4 di tazza di amido di mais e 1/4 di tazza di sale fino, 2 cucchiai e mezzo di olio di oliva o di cocco, 1 cucchiaino d’acqua, coloranti alimentari e oli essenzali. Il procedimento è molto facile. Unite tutti gli ingredienti secchi e in un altro recipiente miscelate gli oli e l’acqua, poi versateli nelle polveri. Mescolate con un cucchiaio di legno ed aggiungete il colorante, continuando a mixare e poi impastare con le mani, per amalgamare bene il tutto. Se volete invece creare delle bombe da bagno marmorizzate o che rilascino spirali di colore, dividete il composto in più recipienti ed aggiungete in ognuno un colorente alimentare diverso. In uno stampino di qualsiasi forma vogliate (esistono quelli tondi appositi, ma andranno bene anche quelli in silicone per i biscotti se avete quelli in casa e non vi importa di farle tonde) pressate il composto creato e riponete in frigo per un’ora. A questo punto divertitevi a confezionarle una ad una, ad esempio con della carta velina come fossero caramelle o riponendole in una scatola decorata, in modo che il regalo sia ancora più personalizzato.

Fonte: 123rf

Labbra sempre in forma con lo scrub naturale ed il balsamo colorato, da usare anche come blush

Un regalo funzionale ma al tempo stesso divertente da realizzare e che stupirà la vostra mamma un balsamo labbra del colore che più le piace. Non è così difficile e, procurandosi qualche ingrediente online, sarà facile crearne diversi di ogni tonalità, nude, rosa, rossi, viola, da inserire in ogni tasca del cappotto o borsa! Per realizzarli occorrono 2 cucchiai di olio di cocco, 2 cucchiai di olio di mandorle, 2 cucchiai di cera d’api, 6 gocce di olio essenziale a vostra scelta o essenza di vaniglia, del colorante alimentare e dei recipienti dove riporre i balsami labbra creati.

Sciogliete la cera d’api, che si presenta solida, a bagnomaria ed aggiungete gli oli e gli oli essenziali, ad esempio cannella, agrumi o menta, mescolate bene e togliete dal fuoco. Per dargli il colore desiderato aggiungete il colorante alimentare a vostra scelta, mixando i colori primari per ottenere la vostra tonalità preferita. In alternativa potete anche utilizzare un pezzetto di rossetto (avendo cura prima di disinfettarlo se l’avete utilizzato sulle labbra) da sciogliere quando il composto è ancora caldo. Trasferite il composto ancora liquido nei vostri contenitori, che possono essere in stick o tondi di metallo con il tappo e lasciate solidificare. Il gioco è fatto e potete divertirvi a creare tanti balsami diversi, perfetti da usare sia sulle labbra per idratarle e colorarle, ma anche come blush in crema!

Fonte: 123rf

Un corso di makeup ad hoc, da fare a casa per imparare i segreti del mestiere

Non è un vero e proprio progetto DIY realizzato a casa con le vostre mani, ma può essere un regalo davvero gradito e che, comunque, si fa a comodamente a casa. Se la vostra mamma è appassionata di beauty un pensiero che le farà piacere, specie in questo periodo in cui si riesce ad avere un po’ più di tempo a disposizione, è un corso di makeup personalizzato. Sono tante le makeup artist che organizzano video lezioni sul web, a prezzi spesso più contenuti rispetto ad incontri di persona, ma si imparano trucchetti e segreti del mestiere stando comodamente seduti sul divano di casa. Imparare a mettere l’eyeliner, come valorizzare il proprio colore di occhi, come prendersi cura della propria pelle o definire i contorni del viso non è mai stato così facile, divertente e rilassante!