Caterina Balivo docet. Il Boho lob è il taglio cool della stagione che sta bene a tutte

Al suo ritorno in TV, la conduttrice ha dettato legge in fatto di stile. Ecco i segreti del suo caschetto scalato e i consigli per uno styling a prova di red carpet.

Basta un cambio di look per lanciare una tendenza. E quando a cambiare è una icona di stile come Caterina Balivo, il risultato è garantito. Per il suo attesissimo ritorno in televisione a inizio settembre, la conduttrice ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli che è già il più desiderato della stagione: un caschetto mosso, fresco e versatile, che incarna alla perfezione l’essenza del Boho lob.

Un taglio che non è solo un hairlook, ma una vera e propria dichiarazione di stile: rilassato, chic e incredibilmente facile da portare. Un’ispirazione che, come suggerisce l’insegnamento di stile della Balivo, è destinata a conquistare tutte.

Addio caschetti rigidi e strutturati, benvenuto Boho lob

Il Boho lob è la versione più libera e sognante del classico long bob. La sua lunghezza sfiora le clavicole, una misura strategica che slancia la figura e si adatta con armonia a ogni fisicità. Ma a fare la differenza è la sua anima bohémien: scalature leggere e quasi invisibili che donano movimento, e uno styling volutamente “imperfetto”, caratterizzato da onde morbide e naturali, come baciate dal sole e asciugate dalla brezza marina.

Il nuovo taglio di Caterina Balivo ne è l’esempio perfetto: un “caschetto ondulato”, come è stato definito, che abbandona le pieghe costruite in favore di una texture vissuta e dinamica, esaltata dal suo colore castano cioccolato ricco di riflessi.

Tutti lo amano perché sta bene a tutte (per davvero)

Il segreto del successo del Boho lob risiede nella sua straordinaria versatilità, che lo rende un taglio democratico capace di valorizzare ogni persona.

Per chi ha un viso ovale o allungato, ad esempio, la lunghezza media e il volume creato dalle onde aiutano a bilanciare magnificamente le proporzioni, addolcendo i lineamenti. Allo stesso modo, su un viso più tondo o quadrato, le scalature delicate e le ciocche che lo incorniciano riescono a smussarne gli angoli, creando un armonioso effetto di maggiore verticalità.

Ma la sua magia non si ferma alla forma del viso: questo look è un vero alleato anche per diverse tipologie di capello. Sui capelli più fini, lo styling mosso e leggermente texturizzato conferisce una meravigliosa illusione di corpo e volume, combattendo l’indesiderato effetto piatto. Al contrario, per chi ha capelli spessi o naturalmente mossi, il Boho lob si rivela la soluzione ideale per gestire le chiome più ribelli, assecondandone la natura e trasformando persino il crespo in un affascinante e dinamico movimento.

Come creare lo styling perfetto

Ottenere l’effetto “effortless chic” del Boho lob è più semplice di quanto si pensi. L’obiettivo non è la perfezione, ma la naturalezza. E il segreto parte dal lavaggio!

Infatti per ottenere onde definite e un mosso che duri, un lavaggio mirato è il primo passo per dare la giusta struttura al capello. L’importante è scegliere i prodotti giusti: opta per shampoo e balsamo idratanti e volumizzanti ma non appesantiti. Le formule arricchite con attivi elasticizzanti o specifici per capelli mossi sono ideali per nutrire la fibra capillare senza renderla troppo piatta. Evita prodotti eccessivamente ricchi di siliconi che possono “soffocare” il capello e impedirgli di muoversi naturalmente. Quando applichi il balsamo, distribuiscilo solo sulle lunghezze e sulle punte, evitando le radici.

Il pre-styling è fondamentale: una volta fuori dalla doccia, non sfregate i capelli con l’asciugamano. Tamponateli delicatamente con un panno in microfibra per assorbire l’acqua in eccesso senza creare attrito e, di conseguenza, l’odiato effetto crespo. Questo piccolo accorgimento preserverà la forma naturale delle vostre onde.

Asciugatura naturale: quando possibile, lasciate asciugare i capelli all'aria, applicando uno spray al sale marino per incentivare la formazione di onde naturali sulle lunghezze.

Se usate un ferro o una piastra, create delle onde larghe e non troppo definite. Assicurati che i capelli siano completamente asciutti e applica un termoprotettore per difenderli dal calore. Dividi la chioma in sezioni di media grandezza; sezioni più piccole creeranno onde più strette, mentre sezioni più larghe daranno un effetto più morbido.

Ora ti basta prendere la ciocca, pinzarla con la piastra a pochi centimetri dalla radice e, mentre scivoli lentamente verso il basso, ruota la piastra su se stessa, lontano dal viso. Questo è il segreto fondamentale per ottenere un look naturale, evitando l'effetto "boccolo" da bambola e ottenendo un risultato più moderno e meno impostato.

Una volta completata tutta la chioma, non toccare subito i capelli. Lasciali raffreddare completamente per qualche minuto per fissare il movimento. A questo punto, passa le dita tra le onde per “aprirle” e separarle, oppure scuoti la testa in giù per un effetto ancora più voluminoso e naturale. Scoprirai poi da sola che spesso, il Boho lob dà il suo meglio il giorno dopo lo shampoo! Un velo di shampoo secco sulle radici per rinfrescare il look, un olio secco per lucidare le punte e tenere a bada il crespo e il gioco è fatto.

Ti sei innamorata di questo hair look? Ecco alcuni consigli pratici per chiedere al tuo parrucchiere il Boho lob e assicurarsi che il risultato sia esattamente quello che desiderate.

Le immagini sono le tue migliori amiche (e quelle di chi ti taglia i capelli): questa è la regola d’oro. Le parole possono essere interpretate, ma le foto non mentono. Crea una piccola gallery sul tuo smartphone con 3-4 immagini di riferimento. Ovviamente, le foto di Caterina Balivo sono il punto di partenza ideale, ma cerca anche look di altre persone, possibilmente con un tipo di capello e una forma del viso simili ai tuoi. Questo aiuterà il parrucchiere a capire non solo il taglio, ma anche come potrebbe adattarsi a te.

Usa le parole chiave giuste: quando descrivi il taglio, vai oltre un generico “caschetto mosso”. Usa termini specifici che definiscano l’anima del Boho lob: per la lunghezza, chiedi un “lob” o un “caschetto lungo”, precisando che la lunghezza deve arrivare a sfiorare le clavicole. Per la struttura, sottolinea che desideri delle “scalature leggere e quasi invisibili”, specificando che servono solo a creare movimento e non a creare strati evidenti. La parola chiave è “leggerezza”.

Specifica che non vuoi un taglio netto e geometrico, ma delle punte leggermente “sfilate o texturizzate” per un effetto più morbido e vissuto. Et voilà, ecco sbloccata la tua nuova personalità! Pratico per la vita di tutti i giorni, ma con il giusto accessorio o un tocco di rossetto, questo taglio si trasforma nel perfetto alleato per una serata speciale. Caterina Balivo, ancora una volta, ha colto lo spirito del tempo, regalandoci l’ispirazione per un autunno all’insegna di una femminilità libera, consapevole e cool.

