Capelli: 10 trucchi (facili) per tenerli puliti a lungo

Fonte: iStock I rituali di bellezza per mantenere puliti i capelli

Tenere i capelli puliti a lungo non è sempre semplice. Lo smog e l’inquinamento delle grandi città contribuiscono a sporcarli facilmente ma non solo. Anche un semplice viaggio in treno può far assorbire cattivi odori, dando una spiacevole sensazione di sporcizia addosso.

Eppure la “colpa” non è solamente dell’ambiente che ci circonda, ci sono anche delle condizioni fisiologiche che possono aggravare la situazione facilitando i capelli a sporcarsi. Ad esempio chi ha i capelli grassi saprà già che riuscire a mantenerli puliti otre i 3 giorni è spesso un’impresa. La soluzione però non è ricorrere allo shampoo quotidianamente, che anzi potrebbe ancora di più peggiorare il problema, ma seguire dei “segreti di bellezza” per avere capelli puliti più a lungo.

Come mantenere i capelli puliti a lungo: gli errori più comuni

Fonte: iStock

Evitare di legarli appena puliti

Il primo “errore” che si commette quando si hanno i capelli puliti è quello di legarli immediatamente. Questo gesto, molto spesso involontario perché lo compiamo da sempre, può essere uno dei fattori principali per cui ci si ritrova con una chioma rapidamente più sporca. Come mai accade? Legando i capelli gli oli naturali che produce il cuoio capelluto non riescono ad estendersi con il risultato che le radici – e non le lunghezze – appariranno subito più sporche e bisognose di un lavaggio.

Mantenere i capelli sciolti più spesso accorcerà la distanza tra un lavaggio e l’altro. Perciò il consiglio è quelle di legare i capelli il giorno in cui decidi di lavarli: non si noterà che sono sporchi e potrai divertirti a cambiare look.

Esfoliazione e scrub pre-shampoo

Esfoliare e detossinare il cuoio capelluto dalle cellule morte è infatti un passaggio fondamentale che troppo spesso viene sottovalutato o perfino completamente ignorato ma che può essere determinate per la salute della chioma. Questo step di bellezza infatti non solo va a rimuovere in profondità le cellule morte (proprio come facciamo sul viso) ma va anche ad eliminare in profondità le impurità che si annidano alla radice dei capelli. Eliminarle consente quindi di ritrovarsi con una chioma più sana, luminosa e pulita a lungo.

Maschere purificanti per il cuoio capelluto

Altro rituale di bellezza che può aiutare a mantenere i capelli puliti e luminosi a lungo sono le maschere sebo-normalizzanti a base di argilla, tee tre oil, carbone vegetale oppure zenzero. Questi ingredienti aiutano infatti a mantenere il cuoio capelluto pulito e normalizzano la produzione di sebo.

Come utilizzarle? Basterà applicare la maschera sui capelli, avendo cura di farla penetrare con cura alla radice. Massaggiare per qualche minuto e successivamente risciacquare prima di procedere con lo shampoo. Ovviamente non vanno eseguite tutte le volte che ci si lavano i capelli, ma devono essere alternate allo shampoo e allo scrub.

Usare lo shampoo giusto

Oltre a trucchi e strategie per mantenere i capelli puliti, il vero segreto è quello di utilizzare lo shampoo giusto per la propria fibra capillare: leggero, idratante e che non appesantisca i capelli. Come fare? Innanzitutto bisognerebbe lavare i capelli ogni due giorni e non quotidianamente, scegliere un prodotto leggero e idratante inoltre aiuterà la fibra capillare e si noterà una chioma più sana e meno appesantita.

Prodotti aggressivi e lavaggi frequenti potrebbero infatti produrre l’effetto contrario di quello desiderato, stimolando ancora di più la produzione di sebo e conseguentemente rendendo i capelli più uniti e sporchi.

Evita di abusare dei prodotti per l’hairstyling

Un altro segreto quando si parla di mantenere i capelli puliti a lungo riguarda il tema degli hairtool a caldo, ovvero piastre & Co. Gli strumenti a caldo infatti tendono a disidratare la chioma, sensibilizzandola e facendola apparire più sporca rapidamente. Inoltre, anche l’uso dei prodotti per lo styling potrebbe mettere a repentaglio la salute della chioma, appesantendola e facendola apparire più sporca. Colpevoli sono lacca, mousse, gel e cere che depositandosi sui capelli tendono a sporcarli più rapidamente.

Fare attenzione durante la skincare routine

Attenzione anche durante la skincare routine. Infatti è molto comune che dopo il bagno o la doccia si decida di asciugarsi i capelli, in questo caso è importante assicurarsi che la chioma non venga in contatto con creme o sieri. Il rischio? Anche in questo caso che i capelli vadano ad assorbire i prodotti cosmetici e si sporchino più velocemente.

Utilizzare le spazzole sporche

Attenzione anche alla spazzola che si usa la quale deve essere sempre pulita. Infatti i capelli che rimangono intrappolati tra le setole e la polvere che vi si annida si trasferiscono sulla chioma ad ogni utilizzo, sporcando e rendendola più opaca.

Non cambiare la federa del cuscino

Un altro errore che si commette e che sporca rapidamente i capelli è quello di non cambiare abbastanza spesso la federa del cuscino. Sul guanciale infatti rimangono depositati residui di prodotti per lo styling, della skincare routine e tracce di sebo. Non sostituire le federe con una frequenza corretta può infatti rendere i capelli più sporchi anche quando li laviamo quotidianamente.

Strategie naturali per i capelli grassi

Un altro metodo per mantenere i capelli più puliti a lungo e allontanare il momento dello shampoo può essere utilizzare un dry shampoo (ovvero uno shampoo secco) particolarmente utile soprattutto se si hanno i capelli grassi. La polvere che viene rilasciata sulle radici infatti va ad assorbire il sebo in eccesso, dando immediatamente alla chioma un aspetto più pulito e opaco.

Inoltre in commercio esistono anche dei pennelli sebo-assorbenti, da spolverare alla necessità e che hanno lo scopo di tenere pulita la cute. Per chi invece preferisce i rimedi naturali è possibile creare un composto di acqua e aceto di mele per lavare le radici e i capelli senza usare lo shampoo tra un lavaggio e l’altro.

Evitare di toccare troppo la chioma

Giocherellare con le ciocche dei capelli è un gesto che ci coccola e ci rasserena, ma sui capelli non ha lo stesso effetto. Giù le mani dunque dalla chioma e noterai che i capelli rimarranno puliti più a lungo. Il sebo e lo sporco delle mani infatti potrebbero andare a sporcare la chioma molto più rapidamente con un risultato “dannoso” per i capelli. Goditi quindi la tua piega perfetta ma senza toccare troppo i capelli.