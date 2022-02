Shampoo secco migliore: 7 prodotti da provare

Lo shampoo secco è un prodotto ideale per rinfrescare i capelli non proprio puliti perché assorbe il sebo in eccesso, dando l’apparenza di capelli quasi come appena lavati. Si può usare, appunto, per allungare i tempi di lavaggio tra uno shampoo e l’altro, per evitare di lavare troppo frequentemente i capelli ma anche per dare volume, utile ad esempio quando si vuole creare qualche acconciatura.

L’importante è non abusarne, perché niente può sostituire un lavaggio vero e proprio e perché accumulare troppo prodotto risulterebbe nell’effetto inverso, ovvero capelli sporchi e polverosi. Lo shampoo secco è in spray o polvere, da vaporizzare o applicare all’attaccatura dei capelli, lasciando libere le lunghezze. Si lascia agire qualche minuto e poi si massaggia o si spazzola, per eliminare eventuali residui.

Meglio applicarne poco per volta e in più step per evitare che rimanga del residuo bianco di prodotto. Ecco anche perché non va utilizzato ogni giorno, proprio perché a lungo andare l’accumulo di prodotto sulla cute potrebbe portare a forfora, prurito e allergie. È però molto comodo in viaggio, specie per i viaggi brevi, quando non si ha sempre tempo di lavare i capelli e soprattutto diventa difficile portare tanti prodotti liquidi. Ottimo anche per gli inviti dell’ultimo momento, quando non si farebbe in tempo a fare uno shampoo completo ma si desidera avere comunque i capelli in ordine. Non tutti gli shampoo secco però sono uguali ed è importante trovare lo shampoo secco migliore per le proprie esigenze, un prodotto fidato da poter usare velocemente e senza scherzi.

Lo shampoo secco più economico: Bastiste Dry Shampoo Original

Bastiste Dry Shampoo Original è forse lo shampoo secco più famoso ed economico in commercio. È stato uno dei primi ad uscire o, quantomeno, a lanciare questa tipologia di prodotto e portarlo in auge, oggi sempre più usato. Oltre al rapporto qualità prezzo è da tenere d’occhio anche il rapporto quantità prezzo perché sono ben 200g di prodotto.

Attenzione solo a non vaporizzarlo troppo vicino alla cute e non esagerare con la quantità per evitare che rimangano residui bianchi o che i capelli appiano troppo opachi. Agitate la confezione prima dell’uso ed erogatela a circa 30cm di distanza, all’attaccatura dei capelli. Massaggiate e spazzolate i capelli, se necessario, per eliminare eventuali residui.

Batiste, Dry Shampoo Original. Prezzo: 8,13€ su amazon.it

Sembra un profumo: Mulac Hairlab Dry’Berry Instant Shampoo

Chi conosce e usa i prodotti capelli del brand Mulac Cosmetics certamente conoscerà i profumi che sprigionano e che rimangono a lungo sui capelli. Uno degli ultimi usciti è Mulac Hairlab Dry’Berry Instant Shampoo, con la stessa profumazione dell’iconico olio per capelli Huileberry 10. Gelsomino, note di legni, vaniglia e ambra bianca profumano la chioma mentre eliminano il sebo in eccesso, rinfrescando la piega e i capelli in attesa di fare lo shampoo. Deterge al volo i capelli, non li lascia opachi e polverosi e li volumizza, perfetto quindi da usare anche prima di un’acconciatura, per aumentare il grip dei capelli e donare maggiore volume, specie per chi li ha fini, senza bisogno di cotonarli.

Non è solo uno shampoo secco, ma un vero e proprio trattamento di bellezza per i capelli, grazie all’olio di moringa dall’azione purificante e anti inquinamento. È facile da usare perché non lascia alcun alone bianco, ideale quindi anche per chi non è pratico con l’utilizzo di questa tipologia di prodotto.

Mulac Hairlab, Dry’Berry Instant Shampoo. Prezzo: 10,90€ su pinalli.it

Se hai i capelli grassi prova Klorane Shampoo Secco Ortica Seboriduttore

Tra i migliori shampoo secco in commercio sicuramente è da menzionare Klorane Shampoo Secco Ortica Seboriduttore, studiato specificatamente per chi ha capelli grassi e che tengono ad ungersi facilmente. L’estratto di ortica presente all’interno, infatti, ha proprietà seboriduttrici e questo shampoo secco è inoltre formulato con polveri ultra assorbenti, ancora più efficaci nel pulire ed eliminare l’accumulo di sebo.

Ottimo quindi per chi ha il problema dei capelli sempre untuosi e per chi deve lavarli anche tutti i giorni, così facendo sarà più facile distanziare i lavaggi e far durare i capelli puliti più a lungo. Facile e veloce da usare, bastano solo due minuti per ritrovare capelli in ordine e capelli praticamente come appena lavati.

Klorane, Shampoo Secco Ortica Seboriduttore. Prezzo: 14,90€ su farmacosmo.it

Per i capelli scuri da provare Gyada Cosmetics Color Vibes Shampoo Secco Capelli Mori

Gyada Cosmetics Color Vibes Shampoo Secco Capelli Mori non solo è formulato per i capelli scuri, ma è anche un prodotto naturale, perfetto per chi non usa siliconi ed altre sostanze chimiche sui capelli ed è pure vegan, cruelty free e nickel tested. A differenza della maggior parte di questi prodotti non è in spray ma in polvere, quindi si riesce a dosare anche in piccole quantità, evitando sprechi.

È formulato con amido di riso, amido di mais e caolino, tre ingredienti dall’alto potere assorbente, per eliminare il sebo in eccesso. L’aloe vera, invece, ha un’azione lenitiva ed idratante per fare in modo che i capelli non si secchino, mentre la vitamina B5 è rinvigorente ed energizzante. Non contiene coloranti chimici, ma solo coloranti naturali, estratti vegetali e pigmenti minerali. La versione per capelli mori contiene mallo di noce ma esiste anche la versione per capelli biondi, con curcuma e la versione per capelli rossi, con ibisco. I coloranti naturali contenuti all’interno fanno in modo che non rimanga alcun alone biancastro una volta applicato e spazzolato il prodotto, che i capelli non risultino ingrigiti ma, anzi, uniformi ed omogenei.

Gyada Cosmetics, Color Vibes Shampoo Secco Capelli Mori. Prezzo: 8,90€ su pinalli.it

Un marchio che è una garanzia: Kérastase Fresh Affair Refreshing Dry Shampoo

Kérastase è uno dei brand tra i più conosciuti se si parla di capelli e anche Kérastase Fresh Affair Refreshing Dry Shampoo è un prodotto molto amato. Adatto a tutti i tipi di capelli, è a base di amido di riso, come abbiamo visto uno degli ingredienti chiave per questa tipologia di prodotti. Oltre ad assorbire il sebo e le impurità in eccesso riesce anche a donare volume.

È arricchito anche con vitamina E per evitare la secchezza di capelli, cuoio capelluto e riduce anche la rottura dei capelli, rinforzandoli. Li lascia puliti, leggeri e profumati grazie all’olio essenziale di Neroli, prodotto dal fiore dell’albero di arancio amaro. Un profumo dolce, fresco e leggermente speziato che dura fino a 2 ore, Kérastase Fresh Affair Refreshing Dry Shampoo non contiene inoltre siliconi.

Kérastase, Fresh Affair Refreshing Dry Shampoo. Prezzo: 30,99€ (spesso in sconto) su douglas.it

Uno shampoo secco per capelli fragili: Vichy Dercos Shampoo Secco Energizzante Fortificante Anti-Caduta

Chi ha problemi di caduta di capelli ha sempre paura di utilizzare prodotti che possono accelerare il processo o che non siano altamente specifici. Questo non vuol dire che si debba rinunciare ad utilizzare uno shampoo secco ma sceglierne uno dedicato. Vichy Dercos Shampoo Secco Energizzante Fortificante Anti-Caduta è formulato proprio per capelli fragili e indeboliti e contiene vitamine e biotina. Rinforza il cuoio capelluto, è ipoallergenico quindi adatto anche al cuoio capelluto sensibile, non lascia residui ma una sensazione di freschezza. Si utilizza come qualsiasi altro shampoo secco, spruzzandolo mantenendo qualche centimetro di distanza e concentrandosi sulla radice. Si lascia agire qualche minuto, si massaggia e si procede a pettinare i capelli o allo styling abituale.

Vichy Dercos, Shampoo Secco Energizzante Fortificante Anti-Caduta. Prezzo: 14,06 su efarma.it

Le travel size fanno sempre comodo: Hairburst Volume & Refresh Dry Shampoo

Lo shampoo secco è un valido alleato anche in viaggio, per evitare di portare con sé shampoo, balsamo e maschera, ma fare tutto con un unico prodotto, soprattutto per i viaggi brevi. Spesso quando si viaggia non si ha voglia né tempo da perdere a lavare, asciugare e mettere in piega i capelli ed ecco che lo shampoo secco aiuta ad avere capelli puliti e voluminosi come appena lavati. Invece però che portarsi dietro flaconi ingombranti, è una buona idea scegliere una travel size compatta, che può tranquillamente viaggiare con il bagaglio a mano. Ad esempio Hairburst Volume & Refresh Dry Shampoo, che dona corpo ai capelli e texture alle radici, in soli 50ml (ma esiste anche la versione a grandezza naturale).

Hairburst, Volume & Refresh Dry Shampoo 50ml. Prezzo: 6,00€ su pinalli.it