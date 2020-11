XF 2020 eliminati i favoriti Melancholia. Manuel fuori di sé: “Fallimento totale”

editato in: da

Il quinto live di X Factor 2020 ha regalato una serata scoppiettante, a tratti esplosiva, con dei colpi di scena inaspettati e la conferma (si metta il cuore in pace Manuel Agnelli ) che si può essere rivoluzionari quanto si vuole, e quest’anno il programma ci ha provato, con gli inediti fin dalla prima puntata, le scelte anticonvenzionali e coraggiose dei giudici, ma alla fine il voto del pubblico sovrano e tradizionalista sbaraglia le carte e spesso riporta l’equilibrio sui binari classici, rassicuranti e per alcuni sicuramente monotoni della tradizione.

Ovvero: sono stati eliminati i Melancholia, gruppo favorito alla vittoria fin dalle prime battute: originali, rivoluzionari, talentuosi, adorati dal loro giudice, capaci di presentare cose innovative e di rottura sul palco di XF. E forse per questo, come spesso capita agli innovatori, incompresi da tanta parte del pubblico sovrano.

Finiti per la prima volta in ballottaggio con NAIP, al termine della prima manche, sono stati eliminati dal tilt, voluto dai giudici (leggi: da Hell Raton-Manuelito, e non gliel’hanno perdonata), con immenso stupore, nell’ordine: del conduttore Cattelan, che ha ammesso in diretta come fossero i suoi preferiti di tutte le edizioni da lui condotte, degli stessi Melancholia, ammutoliti dalla notizia, prima, decisamente incazzati, poi. E di Manuel Agnelli, che ha sbottato in diretta. “È un fallimento totale: mio, del tavolo dei giudici (frecciatina a Hell Raton che non li aveva salvati) e della trasmissione”

Non l’hanno presa bene, gruppo e giudice, e con loro il mondo social, che ha twittato tutta la sera al suono di “Che vergogna di eliminazione”, “State scherzando, vero? Ma chi ha votato?”; “Per noi X Factor finisce qui eliminare i più bravi, come successe ai Maneskin” (sempre di Agnelli, tra l’altro).

Nel mezzo c’è anche chi ammette comunque l’esibizione imperfetta della serata, che ha giocato a loro sfavore, e un atteggiamento un po’ troppo arrogante e presuntuoso del gruppo, che lungi dall’accettare sportivamente la sconfitta e ringraziare a prescindere per il percorso fatto, si è prima preso il palco per ricantare l’inedito (cosa mai concessa ad alcun eliminato), con tanto di strofa urlata “I’m alone” in faccia Mika e Manuelito, il colpevole principale della loro eliminazione. “Voglio proprio sapere perché non mi hai salvato” gli chiederà poi Benedetta, per poi sbottare con un: “Sono incazzata nera, avevamo in programma per la prossima puntata cose pazzesche”.

Ma i social non perdonano: “Per quanto stimi i #melancholia e mi strugga per la loro dipartita, non condivido il loro atteggiamento. Non sono usciti contro la tipa del karaoke, ma contro N. A. I. P., quindi tutto sto scandalo per averlo preferito a loro lo trovo irrispettoso e arrogante” commentano su Twitter. “Non mi pare carino da parte di Benedetta parlare così, sottintendendo che Naip meritava meno di lei. Un bagno d’umiltà please. Ah, ci ha già pensato il pubblico”.

Non se l’aspettavano proprio, né loro né Manuel, e sorpresa e dispiacere hanno lasciato il posto alla rabbia e ad atteggiamenti forse poco rispettosi nei confronti dei colleghi e degli altri concorrenti. A partire dai commenti volutamente ironici, stereotipati e finti di Manuel verso le under donna di Manuelito: “Bene, brava, mi sei piaciuta”.

Alla fine, nella seconda manche, per la legge del contrappasso (e dei numeri, visto che Manuelito aveva ancora la squadra al completo) finiscono ad un ballottaggio fratricida Mydrama e Cmqmartina, e quest’ultima viene eliminata dal pubblico. Uscendo col sorriso e decisamente meno arrabbiata dei Melancholia.

In semifinale, giovedì prossimo, se la vedranno: NAIP di Mika, Blind di Emma, Little Pieces of Marmelade di Agnelli e Mydrama e Casadilego di Hell Raton. E che la pace regni tra i giudici.