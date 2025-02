Wanda Nara condannata, in tribunale la prima vittoria di Icardi: la decisione del giudice

Fonte: Getty Images Wanda Nara

Nella tormentata battaglia tra Wanda Nara e Mauro Icardi arriva la prima vittoria per il calciatore. Un giudice del tribunale argentino ha ordinato alla soubrette di consegnare le figlie Francesca e Isabella all’ex marito per quindici giorni, ovvero il tempo che non ha permesso loro di trascorrere insieme. Dovrà inoltre pagare una multa di 80 milioni di pesos, circa 72mila euro, da versare all’Ospedale dei Bambini Ricardo Gutiérrez, per non aver rispettato i precedenti patti. Ma l’ex vincitrice di Ballando con le Stelle ha già rifiutato la misura.

Wanda Nara deve restituire le figlie a Mauro Icardi

Battuta d’arresto per Wanda Nara nella tortuosa separazione da Mauro Icardi. Una nuova sentenza ha stabilito che entro tre giorni la 37enne deve consegnare le figlie Francesca e Isabella a Icardi, per due settimane. “Doveva consegnarle il 15 gennaio, cioè le bambine non vedono il padre da cinque settimane. E dal 2 febbraio non parla con loro”, ha rivelato alla stampa Lara Piro, l’avvocata di Icardi. Pare che quest’ultimo abbia inoltre denunciato l’ex moglie per sequestro di minori.

“Il mio cliente non ha MAI acconsentito alla permanenza delle ragazze in Argentina, è stato ingannato per via della sua buona fede – ha aggiunto la Piro – quella che sarebbe dovuta essere una vacanza a Buenos Aires si è trasformata tecnicamente in un rapimento di minori”. Già in passato Icardi aveva accusato Wanda di aver portato via le ragazze dalla Turchia con la scusa di trascorrere qualche giorno in Argentina con la sua famiglia, ma in realtà non è mai tornata.

È stato poi Mauro a raggiungere le piccole dopo che lo scorso novembre si è infortunato e la sua carriera calcistica ha subito un brusco stop. L’ex attaccante dell’Inter, ora in forza al Galatasaray, ha reagito alla vittoria in tribunale con una storia Instagram in cui ha postato una foto di Johnny Depp, praticamente il suo idolo dopo quanto accaduto con Amber Heard.

“Un caro saluto ai miei critici, lo sforzo che fanno per giudicarmi senza sapere è ammirevole. Manca poco Johnny, sempre meno, tic tic tic tac”, ha scritto paragonandosi di fatto al divo di Hollywood.

Wanda Nara contro la sentenza del tribunale

Ma Wanda Nara ha già annunciato che non rispetterà la sentenza del tribunale. Il motivo principale è uno: la showgirl e imprenditrice, felicemente fidanzata con il rapper L-Gante, non vuole che le sue figlie convivano con China Suarez, la nuova compagna di Mauro Icardi, che considera la responsabile della fine del matrimonio. Secondo quanto raccontato sempre da Wanda, la crisi del matrimonio con lo sportivo sarebbe cominciata nel 2021, dopo una notte di passione tra China e Mauro a Parigi.

La Nara si è inoltre lamentata di non avere contatti con l’ex, per cui “mi è molto difficile pensare di dare le mie figlie per tanto tempo a un papà con cui non parlo”. Wanda ha anche escluso che le figlie possano seguire il padre in Turchia, dove tornerà a giocare appena guarito dall’infortunio: “Non esiste, lui ha un lavoro che non gli permette di dedicarsi completamente alle bambine; lavoro molto anch’io, ma qui ci sono mia madre e la mia famiglia”.

Ha infine commentato con ironia la multa che dovrà pagare: “Mi piace aiutare, senza bisogno che me lo ordinino. Aiuto sempre, in modo anonimo”. Insomma, siamo solo agli inizi di una battaglia che molto probabilmente durerà per anni.