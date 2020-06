Vladimir Luxuria, Belen ricorda la lite all’Isola: “Mi imbarazza”

editato in: da

Belen e Stefano De Martino, storia di un amore ancora al capolinea

Belen Rodriguez ricorda la lite con Vladimir Luxuria all’Isola dei Famosi e svela di essersi pentita per quell’episodio passato alla storia della tv. All’epoca il reality andava in onda su Rai Due e a condurlo era Simona Ventura, solo diverso tempo dopo sarebbe passato a Mediaset e a guidarlo sarebbe arrivata Alessia Marcuzzi. Belen era legata a Marco Borriello ed era all’inizio della sua carriera in Italia. Fu proprio l’Isola a regalarle il grande successo e a renderla un personaggio molto amato dal pubblico. In seguito sarebbe arrivata la love story con Fabrizio Corona e quella con Stefano De Martino, divenuto suo marito e papà del figlio Santiago.

Da allora sono trascorsi 12 anni e la Rodriguez è diventata una star. Di recente però la showgirl ha ricordato il litigio in tv con Luxuria. Nel corso di una puntata dello show, Vladimir accusò Belen di aver baciato Rossano Rubicondi lontano dalle telecamere. Lei si infuriò, attaccandola: “Sei invidiosa”, tuonò e Vladimir rispose: “E che ti devo invidiare?”. “Questa mi devi invidiare!”, replicò la modella, indicando le sue parti basse.

Intervistata dal settimanale Chi, l’argentina ha parlato dell’episodio. “L’altro giorno ho rivisto una mia discussione molto accesa con Luxuria all’Isola dei famosi – ha rivelato – e mi sono imbarazzata rivedendo i gesti e i modi. Sono certa che oggi non farei la stesa cosa, ma farei valere gli stessi concetti in modo diverso”. Oltre dieci anni dopo la vita di Belen è molto cambiata. La showgirl è una star di Instagram, ma nonostante i successi professionali non riesce a trovare la serenità in amore.

Un anno fa il ritorno di fiamma con Stefano De Martino, voluto fortemente dall’ex ballerino, e terminato a causa di una crisi. La coppia sino a qualche mese fa sognava un secondo figlio, ma ora la situazione sembra drasticamente cambiata. “Se oggi mi trovo nella situazione in cui mi trovo è anche per il mio senso della giustizia – ha raccontato lei al magazine di Signorini -, perché non voglio stare in una vita non reale dove le persone si raccontano in un modo e agiscono in maniera diversa. Questo vale in tutti i campi perché sono una persona in gamba, sensibile, e non ho più spazio né pazienza per chi non usa il cuore. Sono piena di difetti, ma mantengo la parola, non deludo mai nessuno e, se non posso mantenere una promessa, non la faccio. Anche in amore se faccio una promessa la porto avanti, ma non ho scritto “scema” in fronte”.