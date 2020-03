Verissimo, le star cantano unite un inno alla speranza

editato in: da

Sui profili social di Verissimo è apparso un video che ha donato un sorriso agli utenti: tantissimi personaggi dello spettacolo, si sono uniti, seppur virtualmente, per cantare insieme Imagine, la famosa canzone di John Lennon. Un regalo ai telespettatori che, al momento, non possono godere di nuove interviste condotte da Silvia Toffanin.

Un invito a resistere, a non mollare in queste settimane difficili in cui il mondo sta affrontando un’emergenza inaspettata. È questo quello che, le star che si sono unite virtualmente per cantare Imagine di John Lennon, hanno voluto affermare con forza sfruttando le parole della famosa canzone, non solo agli affezionati telespettatori di Verissimo, ma anche a tutti gli utenti dei social che potrebbero star vivendo questo periodo con difficoltà.

Il video, bellissimo, è apparso sui social della trasmissione condotta da Silvia Toffanin, Verissimo. Il messaggio che lo accompagna, è chiaro:

Un inno alla speranza per sentirci tutti più uniti.

E, per rendere la canzone ancora più bella ed emozionante, hanno partecipato proprio in tanti. Dalle loro case, diversi personaggi provenienti da diversi ambiti dello spettacolo ne hanno intonato i versi. Raul Bova e Rocio Munoz Morales, seduti in salotto con i loro bambini, hanno aperto la clip. In compagnia della figlia anche Michelle Hunziker, che ha cantato dal bagno della sua abitazione. Insieme, con gli occhi sorridenti, Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. Uniti e innamorati Giorgia Palmas e Filippo Magnini, che hanno da poco dovuto rimandare le loro nozze, e Edoardo Stoppa e Juliana Moreira.

A loro si sono unite le voci più amate d’Italia: Alberto Urso, Alessandra Amoroso, Elodie, Francesco Renga, Il Volo, Giordana Angi, Gigi D’Alessio (senza Anna Tatangelo), Giusy Ferreri, Nek e Sergio Sylvestre. È poi, ancora, Gerry Scotti, Alena Seredova, Diana Del Bufalo, Francesco Arca, Serena Autieri, Laura Chiatti e tanti altri.

Un’unione esclusivamente virtuale, ma estremamente significativa ed emozionante. Un inno alla speranza, un invito a restare uniti, soprattutto nei momenti di difficoltà, che arriva proprio dai volti più amati dal pubblico. Non poteva mancare, nel video, Silvia Toffanin, che lo ha concluso con un sorriso e un messaggio positivo: “Andrà tutto bene”.