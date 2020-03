Raoul Bova e Rocio Munoz Morales in crisi: l’indiscrezione

editato in: da

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono in crisi? Secondo le ultime indiscrezioni, i due attori starebbero vivendo un periodo difficile, segnato da tensioni e liti. A svelarlo il settimanale Oggi che ha pubblicato alcune foto che ritraggono la coppia durante un’uscita.

Nelle immagini, Raoul appare molto pensieroso, mentre Rocio è silenziosa e distante. I due non parlano e, secondo il settimanale, questo sarebbe un segnale delle tensioni che stanno vivendo. “Raoul Bova e Rocio Munoz Morales nascondono sempre peggio le tensioni che da qualche tempo stanno vivendo – si legge -. Rieccoli con l’aria tesa e immersi in silenzi pesantissimi. Raoul e Rocio si sono a stento scambiati due parole e sono apparsi persino preoccupati”.

Da sempre molto riservati e lontano dai riflettori, Bova e la Morales si sono conosciuti nel 2012. Un amore che ha attirato gossip e polemiche perché all’epoca Raoul era ancora legato a Chiara Giordano, madre dei suoi due figli, Alessandro Leon e Francesco. Nel corso degli anni gli attori hanno dimostrato che la loro non era solo una passione passeggera, ma un amore che si è rivelato solido e duraturo.

Da tempo convivono a Roma e hanno due figlie, Luna e Alma. Rocio non ha mai nascosto la volontà di convolare a nozze con Raoul, ma per ora il matrimonio sembra ancora lontano a causa dei rispettivi impegni. Secondo le indiscrezioni a dividere la coppia sarebbero stati proprio i continui viaggi di lavoro e i mesi sul set di Bova che per molto tempo è stato impegnato nella realizzazione di un progetto per Netflix. La Morales invece, oltre alle fiction, ha debuttato a teatro, ottenendo un grande successo.

A peggiorare la situazione il periodo difficile vissuto da Raoul, che qualche mese fa aveva annunciato la morte della madre, scomparsa ad appena un anno di distanza dal padre. Un dolore enorme per l’attore, che era legatissimo alla donna, e che avrebbe messo in crisi tutte le sue certezze, compreso il legame con la compagna.