Raoul Bova, Mara Venier si commuove e svela un retroscena sull’attore

Raoul Bova è stato il grande protagonista dell’ultima puntata di La Porta dei Sogni, lo show Rai condotto da Mara Venier. La conduttrice ha raccontato, in modo delicato e commovente, la storia di Marco, un ragazzo autistico che con la sua forza di volontà e dolcezza ha conquistato tutti.

Il giovane ha raccontato che il suo mito è Raoul Bova e che Come un delfino, la serie realizzata dall’attore, gli ha cambiato la vita. Sei anni fa, dopo aver visto la fiction ambientata nel mondo del nuoto, ha iniziato a praticare questo sport ed è diventato un campione, prendendosi la sua rivincita dopo brutti episodi di bullismo e ritrovando il sorriso.

Raoul, che ha un passato da nuotatore, ha incontrato il giovane a La Porta dei Sogni, lasciando trasparire tutta la sua emozione. Il pubblico è rimasto molto colpito dalla dolcezza del compagno di Rocio Munoz Morales e dal legame fortissimo che è riuscito a creare da subito con il ragazzo. “Possiamo essere amici per sempre?”, gli ha chiesto Marco e lui ha immediatamente risposto: “Possiamo essere amici per tutta la vita”.

Un incontro emozionante che ha commosso anche Mara Venier. In studio la conduttrice ha raccontato un retroscena su Bova, svelando che l’attore ha accettato immediatamente di incontrare Marco dopo aver ascoltato al telefono la sua storia. “Sai che l’ho chiamato e lui era già pazzo di te e non vedeva l’ora di incontrarti? – ha detto la conduttrice rivolta al ragazzo -. Sono felice di aver realizzato con la Rai questo bellissimo regalo”.

Poco dopo su Instagram, la Venier ha postato uno scatto con Marco e l’attore ha immediatamente commentato: “Che emozione aver trovato un amico per tutta la vita”.

Raoul è tornato in televisione dopo un periodo piuttosto difficile, segnato dalla scomparsa della mamma. La signora Rosa è venuta a mancare appena un anno dopo papà Giuseppe. Un grande dolore per Bova, che ha affrontato grazie all’aiuto della compagna Rocio Munoz Morales, da cui ha avuto le figlie Alma e Luna. Accanto a lui anche l’ex moglie Chiara Giordano, a cui è stato legato per oltre dieci anni e che gli ha regalato i figli Alessandro Leon e Francesco.