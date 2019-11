Raoul Bova in lutto, il dolore di Rocio Munoz Morales su Instagram

editato in: da

Raoul Bova piange la morte della madre e accanto a lui, in questo momento difficile, c’è Rocio Munoz Morales. La compagna dell’attore ha voluto esprimere tutto il suo dolore per la scomparsa della suocera in un post pubblicato su Instagram.

Qualche ora fa il post pieno di tristezza di Bova, che aveva annunciato la morte dell’amata mamma. L’attore aveva postato uno scatto che lo ritraeva su una moto insieme alla donna, uno scatto in bianco e nero in cui erano felici e sorridenti. “Mi piace ricordarti così mammina mia – aveva scritto -. Risate, abbracci e fiori”.

Raoul era legatissimo alla madre Rosa e appena un anno fa aveva perso anche il suo papà, Giuseppe. Un dolore che l’attore non aveva mai superato del tutto a cui si aggiunge, oggi, anche quello legato alla perdita della mamma.

48 anni e una lunga carriera nel cinema, Bova in queste ore si è chiuso nel silenzio. Mentre su Instagram in tanti sono accorsi per fargli le condoglianze e dedicargli un messaggio d’affetto, la compagna Rocio ha voluto esprimere pubblicamente il suo dolore per la morte della signora Rosa.

“Grazie per la tua forza, la tua allegria, energia, carattere – ha scritto la modella spagnola -. Grazie per essere stata un’anima rock, come dicevo sempre io”. I due attori sono legati dal 2013, anno in cui si sono conosciuti sul set di Immaturi – Il viaggio. Un amore segnato da gossip e pettegolezzi perché all’epoca Raoul era ancora legato a Chiara Giordano. La coppia ha due figlie: Luna e Alma, mentre l’attore è padre anche di Alessandro Leon e Francesco, frutto dell’amore per l’ex moglie.

Raoul e Rocio hanno vissuto la loro relazione sempre lontano dai riflettori, postando solo raramente scatti che raccontano la vita privata. Questa volta però hanno voluto condividere la sofferenza per l’addio a mamma Rosa su Instagram, ricevendo l’affetto e il sostegno dei fan.