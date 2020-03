Michelle Hunziker e il messaggio per la madre: “Mi manca”

editato in: da

Michelle Hunziker, amori, figli, carriera: la sua vita in foto

Michelle Hunziker pubblica su Instagram un messaggio per la madre Ineke, lontana da lei ormai da quasi un mese. La showgirl svizzera da diverse settimane sta trascorrendo la sua quotidianità fra le mura della sua casa di Bergamo insieme al marito Tomaso Trussardi, le figlie Sole e Celeste, oltre ad Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza.

La signora Ineke, l’amatissima mamma di Michelle, si trova invece in un’altra abitazione, lontano dalla conduttrice che ha ammesso di sentire molto la mancanza. La Hunziker ha postato uno scatto che ritrae la madre sorridente con una delle nipotine, commentando: “Non vedo la mia mamma da almeno 20 giorni […] Mi manca tanto e i miei pensieri vanno quotidianamente a tutte le persone che stanno facendo questa quarantena sole tra le mura delle proprie abitazioni. Cerchiamo di chiamare tutti i giorni i nostri amici e i nostri parenti che hanno davvero tanto tempo per pensare e per rimuginare…mettiamolo in agenda, tanto non abbiamo appuntamenti in questo periodo!!! Almeno due o tre al giorno. Non facciamoli cadere nello sconforto – ha concluso Michelle -. Cerchiamo tutti di farli ridere e di distrarli il più possibile…è fondamentale. Loro non hanno nessuno da abbracciare o da baciare in casa…passerà! Pian piano torneremo alla socialità, allo stare insieme….forse in maniera diversa non lo so, ma saremo sicuramente tutti profondamente cambiati dentro….in meglio. Vi voglio bene”.

Un legame, quello fra Michelle e Ineke, che oggi è più solido che mai, ma che in passato è stato messo a dura prova. Diversi anni fa infatti la Hunziker entrò in una setta che la allontanò dai suoi affetti più cari, compresa la madre ed Eros Ramazzotti, all’epoca suo marito.

“È diventata mamma a 19 anni – aveva raccontato qualche tempo fa Ineke a Domenica In -, lei aveva tanta voglia di vivere però era anche molto insicura e fragile, è stata una preda facile… il problema è che io non ho capito fino a che punto questa donna poteva andare avanti, quando mi sono resa conto era troppo tardi”.