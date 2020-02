Verissimo, la Toffanin fa il miracolo: il bacio tra la D’Urso e la Panicucci

editato in: da

Il salotto di Verissimo sembrerebbe riunire le persone, almeno all’apparenza: Silvia Toffanin ha ospitato nel suo programma – senza pubblico presente in studio – Barbara D’Urso, Federica Panicucci, Cesara Buonamici e Alessandra Viero, proprio per parlare dell’argomento del momento, il Coronavirus.

Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, Barbara D’Urso e Federica Panicucci sono intervenute spesso, interrompendosi a vicenda e parlando l’una sull’altra.

Le due colleghe, che hanno alle spalle qualche attrito e rivalità, hanno regalato al pubblico a casa un gesto di distensione, approfittando proprio dell’intervista nel salotto della Toffanin.

Barbara D’Urso infatti, cercando di parlare in modo leggero del virus senza creare inutili allarmismi, ha baciato e abbracciato le sue colleghe, compresa la Panicucci, lasciandole una traccia di rossetto sulla guancia: “Questo è un momento storico per gli amici di Twitter!”. E anche la Toffanin ha scherzato sull’episodio, che dopo il bacio tra le due ha affermato:

Il Coronavirus ha unito la Panicucci e la D’Urso! Mi faccio l’applauso da sola!

Dal canto suo la Panicucci ha subito ribattuto dicendo: “Una bella posa a favore di camera! Guarda che ti ho anche sporcato con il rossetto!”

Le divergenze tra le due conduttrici hanno origini antiche: per tanti anni voci di corridoio hanno sostenuto che le due fossero acerrime nemiche e che neanche si rivolgessero la parola. Sono note infatti le stoccate e le frecciatine che la Panicucci e la D’Urso si sono lanciate negli anni tra le interviste e i loro programmi.

Un’avversione a pelle probabilmente, ma che è stata alimentata nel tempo: Barbara all’epoca non prese bene la scelta della Panicucci per la conduzione di Mattino Cinque, iniziando una sorta di guerra a distanza con battutine al vetriolo.

Dal canto suo l’ex di Fargetta, in occasione dei dieci anni di Mattino Cinque, dimenticò di ringraziare Barbara D’Urso che aveva lanciato, insieme a Claudio Brachino, il contenitore mattutino tanto amato dal pubblico.

La dimenticanza (voluta o no) non era stata accolta bene dalla collega che, durante la puntata di Pomeriggio Cinque, aveva detto la sua, sottolineando proprio il suo contributo alla creazione del programma e rispondendo in modo (non proprio) velato alla Panicucci.

Le due primedonne di Mediaset, comunque, circa un anno fa avevano deposto le armi: in un’intervista la D’Urso aveva confessato di non avercela con la Panicucci: “Non sono sua amica. Sta facendo un ottimo lavoro. Io sono amica di poche persone, ma non sono assolutamente contro Federica Panicucci”.

Chissà che la Toffanin non sia riuscita nel miracolo, appianando finalmente le divergenze tra le due.