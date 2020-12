Verissimo, Toffanin si commuove. E Maria De Filippi parla del regalo speciale del figlio

editato in: da

Silvia Toffanin torna in tv il 26 dicembre con uno speciale appuntamento di Verissimo, che vede come protagonisti tantissimi ospiti tra i più amati dal pubblico. Come Maria De Filippi, la regina di Canale 5, che si è concessa in una lunga intervista ricca di sorprese e momenti emozionanti.

In collegamento video con il salottino di Verissimo, la De Filippi ha salutato Silvia Toffanin facendole un omaggio speciale e inatteso. La conduttrice ha infatti perso sua mamma solo qualche settimana fa, ma ha ottemperato ugualmente i suoi impegni andando in onda anche a poche ore dalla drammatica scomparsa. Una decisione coraggiosa, che Maria ha voluto ricordare: “Penso che sia una scelta forte, che non tutti capiscono. Ma è la scelta giusta” – ha rivelato. E la Toffanin non è riuscita a trattenere la commozione.

Nel corso dell’intervista, Maria De Filippi ha raccontato molti aneddoti belli ed emozionanti sulla sua vita professionale e privata. Dopo aver ricordato il Natale della sua infanzia, ha parlato di come oggi lei e suo marito vivono le feste. “A Maurizio piace il Natale ed è un accumulatore di panettoni. A casa nostra durano fino a marzo, quando attendiamo la colomba di Pasqua. È inoltre un nonno molto affettuoso, da quando sono nati i nipoti va pazzo per gli acquisti natalizi” – ha spiegato la conduttrice, mostrando un volto inedito di Maurizio Costanzo.

E poi ha rivelato il suo Natale più bello, quello che sta vivendo ora assieme alla famiglia: “Gabriele è grande, e la scelta di trascorrere le feste con i tuoi genitori è il regalo più bello”. Maria ha adottato suo figlio ormai tanti anni fa, e lui è arrivato nella sua casa proprio durante il Natale del 2004, quello che rimarrà per sempre un momento indimenticabile. La De Filippi, per l’occasione, ha svelato di aver trascorso molto tempo con i videogiochi per far colpo sul ragazzino: “Penso che l’adozione sia una scelta, e non la fai solo tu scegliendo di diventare madre, ma anche tuo figlio scegliendo te come mamma. La paura di non piacere a tuo figlio c’è sempre”.

Poi, la Toffanin ha regalato una bellissima sorpresa alla sua ospite, mostrandole alcuni videomessaggi di persone alla quale è particolarmente legata. Come Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, entrambe uscite da Amici, ma anche Lorella Cuccarini e Mara Venier, alle quali Maria è stata vicina nei momenti di difficoltà.

Infine, prima dei saluti, la De Filippi è riuscita a far sbottonare un pochino Silvia Toffanin, sempre molto riservata per quel che riguarda la sua famiglia. Chiedendole dei figli, ha portato a galla qualche curiosità sui due bimbi: “La piccola ha 5 anni ed è tremendina. È la più peste, penso assomigli un po’ a me. Lui ha 10 anni ed è super simpatico, molto dolce e paziente, super sportivo come il papà” – ha confidato la Toffanin – “Sono entrambi dolcissimi, sono la cosa più bella del mondo”.