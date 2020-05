Verissimo – Le Storie, Ambra e Alena Seredova in videomessaggio da Silvia Toffanin

editato in: da

Sabato 9 maggio torna ancora una volta Verissimo – Le Storie, condotto da Silvia Toffanin. Anche questo fine settimana la presentatrice terrà compagnia ai telespettatori a casa, che potranno vedere i loro personaggi preferiti su Canale 5.

Si allunga la lista di artisti e personaggi che hanno voluto partecipare al grande coro virtuale #ImagineForVerissimo, sulle note del celebre brano di John Lennon, simbolo di unione e speranza. Questa settimana infatti canteranno, tra gli altri, Paola Turci, Syria, Dolcenera, Raphael Gualazzi e Pago.

Poi, a raggiungere la Toffanin “virtualmente” in studio, i videomessaggi di tanti personaggi del mondo della tv, un po’ da tutta la penisola.

Da Brescia Ambra Angiolini, reduce dal successo del Concertone del Primo Maggio, mentre da Torino interverrà in puntata Alena Seredova, che a giugno partorirà la sua bimba, frutto dell’amore con il compagno Alessandro Nasi.

Da Arma di Taggia, Flavia Pennetta intervisterà il compagno Fabio Fognini: da qualche mese i due sportivi sono diventati genitori bis, accogliendo nella loro vita la piccola Farah, arrivata ad appena due anni e mezzo di distanza dal primogenito Federico. Proprio nel salotto di Silvia Toffanin, a novembre, avevano rivelato il sesso del nascituro: “Aspettiamo una femminuccia”.

Poi da Sassuolo Nek sarà in collegamento con tutta la sua famiglia, per raccontare la loro quotidianità in questo periodo particolare.

Non mancheranno da Roma i messaggi del gruppo dei cantanti e quello dei ballerini, protagonisti del nuovo grande show di Maria De Filippi Amici Speciali, in onda dal 15 maggio su Canale 5, per un totale di quattro puntate.

Un programma attesissimo dai telespettatori, che vedranno tornare sul palco del famosissimo talent alcuni dei vecchi concorrenti di Amici. I concorrenti saranno divisi nelle due squadre ormai simbolo del programma, la squadra blu e la squadra bianca.

Durante la puntata, ad intervallare gli interventi video, la padrona di casa farà rivedere alcune delle interviste di maggior successo di Verissimo: gli spettatori a casa potranno rivivere grandi emozioni con Carla Bruni, Federica Panicucci con il compagno Marco Bacini, Fabrizio Moro, Arisa e Rudy Zerbi.

A conclusione di puntata sarà Cesara Buonamici ad offrire al pubblico una riflessione personale su questo periodo.