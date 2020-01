U&D, il tronista Giulio sotto accusa: “Accordo con la corteggiatrice”

editato in: da

Il tronista di Uomini e Donne, Giulio Raselli ha scelto la corteggiatrice Giulia D’Urso, finendo sotto accusa. Quest’estate infatti il tronista era stato fotografato da alcuni fan della trasmissione a Formentera mentre baciava una ragazza che, secondo molti, sarebbe proprio la sua scelta.

Dopo mesi di esterne e di dubbi, il tronista ha deciso di portare fino alla fine Giovanna Abate e Giulia D’Urso. Sulla sedia rossa, al centro dello studio di Maria De Filippi, il modello, conosciuto grazie a Temptation Island, ha deciso di uscire dalla trasmissione.

Dopo aver congedato Giovanna, che è apparsa molto delusa, Giulio ha aperto il suo cuore a Giulia. “Diciamo che quando sei scesa la prima volta, ti avevo notata subito. Ci siamo guardati qualche volta – ha confessato -. Sono stato benissimo sin da subito, forse sin dall’inizio mi è cambiato qualcosa nel cuore, che però non ho letto subito. Perché dall’altra parte avevo un’altra persona che mi piaceva molto. Ci sono stati alti e bassi”.

“Arrivavo a casa negli ultimi giorni e non ce la facevo più a stare senza di te – ha affermato – e l’unica cosa che posso dirti adesso è ‘ti prego, dimmi di sì, perché ti amo’”. La scelta è stata definita da Gianni Sperti e Tina Cipollari come una delle più emozionanti di sempre. Nonostante ciò in tanti non credono alla buona fede di Giulio. Molti fan hanno criticato la decisione del tronista, accusandolo di aver mentito e di essersi messo d’accordo con la corteggiatrice.

A sfogarsi anche Giovanna, la non-scelta di Giulio, che ha criticato aspramente il giovane. “Ma a chi sono stata dietro per quattro mesi? – ha detto a Witty Tv -. L’ho davvero idealizzato come una persona che non è. Non gli ho lanciato la scarpa perché davvero sennò avrei sperato di prenderlo in fronte. Io ero quella che lui veniva sempre a riprendere. Che è venuto a fare? Che vuoi dirmi? Avrei preferito avere più delusione per un amore mancato, piuttosto che una delusione per una persona. Lui mi ha dato motivo per non stare male: il trattamento finale”.