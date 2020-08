Temptation Island, l’ex di Antonella Elia attacca Pietro delle Piane

editato in: da

Marco Senise, ex fidanzato di Antonella Elia, attacca Pietro delle Piane dopo Temptation Island. Il reality di Maria De Filippi non è finito bene per la coppia che al falò finale ha avuto uno scontro molto acceso. Antonella è rimasta profondamente ferita dalle parole dell’attore che ha usato frasi molto cattive per parlare della sua mancata maternità.

Intervistato da Nuovo Tv, Marco Senise ha detto la sua su Pietro delle Piane e sul finale amaro di Temptation Island. In molti infatti sono convinti che la showgirl darà una seconda possibilità al compagno. “Il suo Pietro è indifendibile – ha detto -, eppure torneranno insieme! […] Pietro avrebbe fatto meglio ad ammettere la cosa e a chiedere scusa ad Antonella Elia […] Se una donna a 56 anni non è diventata madre non puoi fargliene una colpa. Dire che lei tra dieci anni finirà a vivere in un ospizio è davvero di basso livello”.

Gli attacchi di Pietro contro Antonella e il presunto bacio con una corteggiatrice, hanno indignato i fan, ma a un mese dall’avventura di Temptation Island, la Elia ha svelato di essere ancora indecisa riguardo la sua relazione con l’attore. Delle Piane si è scusato con lei, chiedendole perdono, ma la showgirl è apparsa confusa. “Non ho la forza di perdonare – ha svelato poco dopo lei in un video registrato per WittyTv – quindi ho deciso di prendere tempo per me e stare da sola. Non so se rivedrò Pietro ma comunque sarà, sarà quello che io deciderò di fare. Valuterò quanto sono in grado di perdonare. Lui non è un mostro, ascolto la ragione e prendo una pausa, ma voglio che prevalga la forza, la dignità e l’amore”.

Nonostante il silenzio Instagram di entrambi, Antonella e Pietro si starebbero riavvicinando. Dopo Temptation Island infatti i due si sarebbero presi del tempo per riflettere, ma secondo Manila Nazzaro la Elia potrebbe presto dare un’altra possibilità all’attore. “Al telefono l’altro giorno mi ha detto che ha bisogno di tempo e che, parlando con Pietro, qualcosa forse si potrebbe ancora recuperare – ha confessato -. Ognuno sa cosa sente dentro e conosce la propria storia: è per questo che nessuno si può permettere di giudicarla”.