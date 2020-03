GF Vip: chi è Marco Senise, l’uomo conteso da Valeria Marini e Antonella Elia

editato in: da

Si chiama Marco Senise l’uomo conteso fra Valeria Marini e Antonella Elia. Le showgirl si trovano entrambe nella casa del GF Vip e il rapporto fra le due è tutt’altro che buono. Da quando la Marini ha varcato la porta rossa infatti l’antipatia con la Elia è stata subito chiara e le showgirl hanno iniziato a stuzzicarsi dando vita a discussioni piuttosto accese.

La loro rivalità, come ha svelato Barbara D’Urso nel corso dell’ultima puntata di Live, è nata molto prima del GF Vip di Alfonso Signorini a causa di un uomo. Lui è Marco Senise, l’amore per cui litigarono alcuni anni fa. Ex conduttore di Forum accanto a Rita dalla Chiesa e attore, ha svelato di aver avuto una relazione sia con Valeria che con Antonella.

“Lei era fidanzata – ha raccontato -. Si lasciano con il fidanzato di allora, usciamo, andiamo al cinema, scatta il primo bacio. Durò qualche mese, facemmo un viaggio a New York, è successo di tutto. C’è stata anche una parentesi hot che ci ha fatto litigare”.

Senise ha ricordato in particolare un episodio. L’attore si trovava a cena con Antonella Elia quando al tavolo accanto apparve la Marini. “Ci siamo incontrati più volte io, Antonella e Valeria – ha rivelato -. Una sera, eravamo al ristorante, io e Valeria l’uno di fronte all’altra. Entra Valeria con un’amica. Ha cominciato a mandarmi i baci, si leccava le labbra. Mi provocava in tutti i modi. Sono stato tutta la sera imbarazzato. È andato avanti tutta la cena. Io sudavo freddo. Antonella non se ne è accorta, se no volava qualche piatto”.

A Barbara D’Urso il conduttore ha spiegato che, dopo aver vissuto una relazione con Antonella Elia, per un breve periodo ha frequentato Valeria Marini. “Io, una volta, finita la storia con Antonella, mi sono visto bene con Valeria – ha detto -. Abbiamo avuto una simpatia. È finita perché stare dietro a Valeria non è facile. Io sono trait d’union tra le due”.