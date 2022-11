Taylor Mega rispunta al “GF Vip”: ma per cosa è famosa?

È entrata nella Casa del GF Vip per incoraggiare la sua amica Sofia Giaele De Donà ma anche per un divertente scherzo a Edoardo Tavassi. Lei è Taylor Mega, bellezza statuaria dagli occhi di ghiaccio, e assoluta protagonista della puntata del 21 novembre. È stata spesso ospite dei programmi di Barbara D’Urso, ma è famosa per un altro motivo.

Perché è famosa Taylor Mega

Classe 1993, friulana, Elisia Todesco (questo il suo vero nome) deve la sua fama alla lunga carriera che ha avviato sui social e a quella da modella, che ha iniziato da giovanissima. Il suo seguito su Instagram è mastodontico e conta un volume di follower a 7 cifre che ogni giorno segue la sua vita quotidiana e le sue attività imprenditoriali.

È di certo nota per le sue tante condivisioni sui social ma anche per le diverse esperienze che l’hanno portata in televisione. È stata spesso ospite delle trasmissioni di Barbara D’Urso, nelle quali ha rivestito il ruolo di opinionista, ma è stata un volto tanto apprezzato quanto controverso dei reality più seguiti.

Il 2019 è stato l’anno della sua consacrazione televisiva. Prima partecipa all’Isola dei Famosi, all’epoca condotta da Alessia Marcuzzi, per poi uscire a qualche puntata dal debutto. Quindi, qualche mese dopo, varca la soglia della Casa del GF ma abbandona per seguire una serie di impegni già fissati. Il mondo dei reality non sembra però fare per lei: ogni sua esperienza si è interrotta anzitempo, per consentirle di dedicarsi anima e corpo alle altre attività che più la appassionano.

Una vita sentimentale tormentata

Amori e passioni di ogni genere: Taylor Mega non è certamente una donna che si risparmia quando si tratta di innamorarsi. Lo ha dimostrato proprio durante la sua partecipazione al GF Vip, nella quale ha ritrovato il suo ex Alberto De Pisis e Sofia Giaele De Donà, con la quale – in passato – ha intrecciato una relazione amorosa durata il tempo di un piccolo flirt.

Tra di loro, è rimasta una solida amicizia che è proseguita nel tempo: “Sei stupenda, hai un carattere assurdo e mi sono affezionata a te per questo. Sei forte, tenace, intelligente. Sei un diamante, non bigiotteria. Devi essere questo qua dentro. Sei molto di più di quello che stai facendo vedere. La Giaele che conosco io può dare tantissimo sia alle persone che la guardano da fuori che a quelle dentro”.

È comunque famosa per il suo elevatissimo numero di flirt. Abbiamo citato Alberto De Pisis e Sofia Giaele De Donà, ma è stata legata anche a Tony Effe di Dark Polo Gang, col quale ci sarebbe stato perfino un ritorno di fiamma. Dopo essersi dichiarata bisessuale, ha fatto coppia con Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo. E ancora Vittorio Scala, il rapper milanese Sacky e il calciatore del Monza Armando Anastasio.

Ha anche una sorella di nome Giada, nota come Jade, che ha seguito le sue orme e sta proseguendo spedita sulla strada della moda e del mondo delle influencer. Della sua famiglia, ha sempre parlato molto poco, lasciando invece spazio ai suoi progetti – anche imprenditoriali – che ha avviato a seguito del grande successo riscosso su Instagram.