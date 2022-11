“GF Vip”, Signorini travolto dalle polemiche: il meglio e il peggio della 18ª puntata

Il focolaio di Covid all’interno della Casa del GF Vip non accenna a spegnersi. Dopo i primi 4 positivi messi in isolamento, al gruppo si è aggiunto anche Alberto De Pisis, il cui esito del tampone ha determinato un’immediata uscita dalla Casa per permettergli di guarire e di poter tornare in gioco. Ed è sulla scia di quest’ondata di Coronavirus che si è inserita la polemica che riguarda il conduttore Alfonso Signorini.

GF Vip, Signorini sta male? Lui chiarisce

“Che non sia una caccia alle streghe”. Lo aveva richiesto lui, Alfonso Signorini, nel momento in cui la Casa è stata letteralmente invasa da un’epidemia di Covid portata all’interno delle mura, presumibilmente, da uno degli ultimi concorrenti entrati al GF. Eppure, quest’ondata di polemica ha travolto proprio lui.

Già finito sotto l’occhio attento dei telespettatori, che temevano in una sua possibile positività dopo il bacio con Pamela Prati (ancora in isolamento per Covid), il presentatore del GF non aveva minimamente toccato l’argomento, continuando a condurre come se niente fosse. Nella puntata del 21 novembre, però, i continui colpi di tosse che hanno interrotto il suo racconto hanno messo in allarme il pubblico. A rassicurarlo è stato lui, quasi stizzito per tutta quest’attenzione che gli è stata riservata: “Io sto benissimo, lo dico a tutti quelli che stanno gufando. È solo una bronchite che non mi passa”.

Dei 5 concorrenti fuori dalla Casa, due sono già rientrati in gioco. Si tratta di Wilma Goich e Patrizia Rossetti, finalmente negative alla prova del tampone.

Le provocazioni di Taylor Mega

Il suo ingresso era stato quasi annunciato, velatamente, dai continui riferimenti del conduttore. Ed eccola lì, Taylor Mega, provocatrice per eccellenza, a dimostrare di essere capace anche di provare buoni sentimenti. Queste le sue parole per l’amica Sofia Giaele De Donà: “Sei stupenda, hai un carattere assurdo e mi sono affezionata a te per questo. Sei forte, tenace, intelligente. Sei un diamante, non bigiotteria. Devi essere questo qua dentro. Sei molto di più di quello che stai facendo vedere. La Giaele che conosco io può dare tantissimo sia alle persone che la guardano da fuori che a quelle dentro”.

L’influencer si è collegata anche con Alberto De Pisis, con il quale ha avuto una relazione d’amore qualche anno fa, spronandolo a dare il meglio di sé: “Secondo me non ti stai mostrando tanto quanto ti stai dando con me. Tu dovresti farti vedere per quello che sei, sei un animale da palcoscenico, come Giaele. Hai le tue frecciatine che sono belle piccanti e invece qui vedo che ti tieni molto”.

Il ricovero di Daniele Dal Moro

Un tema non trattato in puntata ma che è emerso a seguito del duro confronto tra Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria: “Ieri sera mi hanno ricoverato d’urgenza in ospedale, con l’ambulanza. Non dovrei arrabbiarmi, dovrei stare tranquillo”, queste le dichiarazioni di Dal Moro, che però non è entrato nel merito del suo malore.

Stando a quanto dichiarato da Micol Incorvaia, che si sarebbe molto spaventata per lo stato di salute del suo coinquilino, Dal Moro potrebbe aver lasciato la Casa non per Covid ma per un attacco di panico che ha richiesto l’immediato intervento dei medici.