Stefano De Martino vende la barca Santiago, usata con Belen Rodriguez

editato in: da

Stefano De Martino vende Santiago, la lussuosa barca acquistata insieme a Belen Rodriguez e usata per le loro vacanze. Subito dopo il ritorno di fiamma, l’ex ballerino di Amici, aveva deciso di acquistare un gozzo per trascorrere le giornata in mare con la moglie. La barca, chiamata Santiago in onore del figlio della coppia, era stata protagonista di numerose Stories su Instagram. Il conduttore di Made In Sud aveva condiviso video e foto che ritraevano Belen mentre prendeva il sole, come sempre bellissima, proprio sull’imbarcazione.

Ora che la love story fra i due è arrivata al capolinea, De Martino sarebbe pronto a rivendere la barca, forse perché troppo legata ai ricordi che coinvolgono la Rodriguez. Sul web sono infatti apparsi numerosi annunci con foto che sembrano proprio quelle del lussuoso gozzo. Nelle immagini si scorge anche la scritta Santiago, che molti fan hanno riconosciuto al primo sguardo. La barca è lunga 11 metri e ha due cabine, è arredata in modo lussuoso, con comodi divani in pelle in cui prendere il sole e rilassarsi. Il prezzo è di 290 mila euro.

Un gesto, quello di Stefano, che sembra confermare la voglia di tagliare con il passato e iniziare una nuova vita dopo l’addio a Belen. Se la Rodriguez ha ritrovato già l’amore accanto a Gianmaria Antinolfi, imprenditore del lusso conosciuto grazie all’amico Mattia Ferrari, il presentatore è ancora single e deciso a rimanerlo. I gossip sul suo conto non mancano, ma lui è fermo nella volontà di difendere la propria privacy.

Solo qualche giorno fa aveva scelto di intervenire pubblicamente su Instagram per smentire con fermezza la presunta relazione con Alessia Marcuzzi, sposata da anni con il produttore Paolo Calabresi Marconi. “Tra tutte le cose che sono girate, questa fake news è la più grande – aveva detto -. Qualcuno ha scritto che ho avuto una storia con Alessia Marcuzzi. L’ho appena sentita e ci siamo fatti una grossa risata. Io sono consapevole della posizione mediatica che occupo in questo periodo storico. So che si sprecheranno le notizie in questi mesi e ne sono consapevole. Però quando si toccano delle famiglie con bambini… vi prego evitiamo. Vi prometto che se mi fidanzo, se mi innamoro vi faccio sapere, ve lo giuro”.