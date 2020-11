Roshelle, rap e provocazione: “Amo usare la mia voce e anche il mio corpo”

editato in: da

Rossella Discolo, in arte Roshelle, rapper lanciata da X Factor 2016, in questi 4 anni ha fatto parlare di sé grazie alla sua musica ma anche alle sue provocazioni.

La rapper 25enne ha scelto di mostrarsi quasi sempre con un’immagine trasgressiva e “di rottura”, che si trattasse del red carpet di qualche evento mondano e istituzionale, o del suo ultimo video.

Intervistata dalle Iene, ha parlato di sé e motivato le sue scelte, sintetizzando il tutto in maniera molto semplice: “Per sfondare nella musica non devi avere delle belle tette. Ma così come penso di avere una bella voce, penso di avere anche un bel corpo e mi piace usare entrambi nella maniera perfetta“.

Anche perché, ha aggiunto: “Le tette che ho a 25 anni non le avrò a 60, quindi meglio usarle adesso bene”.

Fedele al suo personaggio, libero e senza censura, Roshelle, che sul suo account Instagram conta quasi 400mila follower, ha confidato di avere avuto rapporti omosessuali (“Ho fatto l’amore con una donna, è stato stupendo), di farsi le canne ma non avere mai provato droghe pesanti, e di come la sua famiglia la appoggi pienamente, tanto da essere la sua fan numero uno. “Loro sanno che tutto ciò che faccio lo faccio con eleganza, in maniera non volgare. Io ci lavoro sul mio corpo, quindi ‘guardate guardate guardate!”. Più chiara di così…