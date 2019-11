Festival del Cinema di Roma: Roshelle lascia senza fiato

Festa del Cinema di Roma: parata di star supersexy per il red carpet del film "Hustlers". D'altronde l'argomento del film, una band di ladre spogliarelliste capitanate da Jennifer Lopez, calza a pennello.La prima e più eccentrica è senza dubbio la cantante (ex finalista di X Factor 10) Roshelle, che spiazza e lascia senza parole con un nude look davvero azzardato. Roshelle è praticamente nuda, ma la cantante è abituata a osare con outfit sempre molto audaci