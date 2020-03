Nina Moric abbraccia Corona su Instagram: “Hai fatto la guerra con gli occhi”

editato in: da

Nina Moric abbraccia Fabrizio Corona su Instagram, raccontando, ancora una volta, la forza di un legame che dura da anni. Dopo lotte, accuse e scontri in tribunale, l’ex re dei paparazzi e la modella hanno ritrovato la serenità e oggi sono più uniti che mai. Per amore del figlio Carlos hanno deciso di mettere da parte le divergenze e hanno ripreso a frequentarsi, ritrovando l’intesa di un tempo.

Era il 1999 quando Corona sposò Nina Moric dopo averla conosciuta tramite l’agente Lele Mora. All’epoca lei era la donna più desiderata d’Italia, arrivata al successo grazie al video di Ricky Martin. Nello stesso anno la coppia allargò la famiglia con l’arrivo di un figlio, Carlos Maria. La serenità non sarebbe durata molto e nel 2007, dopo problemi e l’entrata in scena di Belen Rodriguez, Nina e Fabrizio decisero di separarsi. Ma quell’addio in realtà non c’è mai stato. Nel bene e nel male, Corona e la Moric hanno continuato a incrociare le loro strade.

Da allora l’ex re dei paparazzi ha avuto altri amori importanti, da Belen a Silvia Provvedi, ma Nina ha sempre avuto un posto speciale nel suo cuore. Lo dimostra lo scatto postato oggi su Instagram dalla modella croata in cui abbraccia l’ex marito, citando una canzone di Matteo Faustini che sembra raccontare la loro storia d’amore. “Hai mai fatto la guerra con gli occhi – si legge -. Io sì, e ho anche perso perché se entrambi giochiamo a nascondino, ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male. E poi bene, poi male”.

Nina è reduce da un periodo difficile, segnato dalle liti in tv con Luigi Mario Favoloso, l’ex fidanzato che, secondo il racconto della top model, sarebbe stato violento con lei e con Carlos. Corona sta ricostruendo la sua esistenza dopo l’uscita dal carcere e il trasferimento in un istituto di cura dove sconterà il resto della sua pena. Alcune indiscrezioni raccontano di un Fabrizio furioso dopo aver scoperto cosa era successo fra Favoloso e la Moric. Dopo tanti anni Corona è ancora lì, nonostante tutto, pronto a difendere l’ex moglie e ad abbracciarla quando ne ha più bisogno.