Nek, incidente alla mano: l’amore della moglie Patrizia la cura migliore

Incidente alla mano per Nek, che nei giorni scorsi è stato ricoverato in ospedale. A darne notizia lo stesso cantante, che ha comunicato ai suoi fan di aver subito un intervento chirurgico.

Sul suo profilo Instagram infatti ha pubblicato una sua foto durante il ricovero, con una vistosa fasciatura alla mano. Un inconveniente che comunque non gli ha fatto perdere il sorriso, uno dei suoi marchi di fabbrica: il cantante infatti si è mostrato con l’espressione del volto distesa, nonostante qualche giorno trascorso in un letto di ospedale.

Dopo essere stato assente dai social, Nek ha voluto spiegare i motivi di questa lontananza: “Ho avuto un incidente mentre ero nella mia casa di campagna e, da qualche giorno, mi trovo in ospedale ricoverato dopo avere subito un intervento alla mano”, ha scritto il cantante, tranquillizzando i fan in merito alle sue condizioni di salute ora che il peggio è passato.

“Sto bene, questa adesso è la cosa più importante – ha aggiunto -. Sono seguito da ottimi medici e presto vi darò notizie, confido che le cose vadano per il meglio. A prestissimo”.

Tantissimi i commenti di sostegno dei follower e gli “in bocca al lupo” ricevuti da colleghi famosi, tra cui Francesco Renga, Emma Marrone, Gigi D’Alessio, Giusy Ferreri, Bianca Atzei, Chiara Galiazzo, e anche quelli direttamente d’oltreoceano da Anastacia, che gli ha augurato una pronta guarigione.

Accanto al cantante emiliano la sua compagna d’avventura Patrizia Vacondio, con la quale è sposato dal 2006, dopo più di dieci anni trascorsi insieme. Proprio un paio di giorni fa la moglie ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto del suo amato in bianco e nero: un bellissimo ritratto del cantante, condiviso proprio nei giorni del suo ricovero.

Accanto alla foto Patrizia ha scritto la frase “Eh lo so lo so, vinco facile”, accompagnata dagli hashtag “La mia roccia” e “L’amore mio”, proprio a sottolineare il suo sostegno durante quei giorni che per lei saranno stati sicuramente di preoccupazione.

L’amore tra Nek e Patrizia è iniziato quando lei era già mamma di Martina, e, dopo 11 anni di relazione, per la coppia sono arrivati i fiori d’arancio e nel 2010 i due sono diventati i genitori di Beatrice.