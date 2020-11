Chi è Marco Iacono, il nuovo fidanzato (22enne) di Nina Moric

editato in: da

Per Nina Moric è il momento di voltare pagina e dedicarsi ad un nuovo amore. La soubrette croata ha infatti un nuovo fidanzato: di lui si sa molto poco, se non che si chiama Marco Iacono, ha 22 anni, esattamente la metà della 44enne Nina, ed è innamoratissimo della sua compagna.

La prima apparizione sul profilo Instagram di lei a fine ottobre, con una foto che li ritrae abbracciati sul rooftop di una piscina milanese teneramente abbracciati, entrambi con un abbigliamento punk rock. Le parole d’amore non si fanno attendere e tutte le loro foto sono accompagnate da frasi che dichiarano il forte legame tra di loro e la felicità ritrovata dalla Moric: “Love begins with a smile, grows with a kiss and ends with a teardrop”, scrive lei su Instagram, seguita da lui che scrive “In mezzo a questo panorama potete ammirare l’infinità dell’amore che provo per questa donna” e “L’amore non ha età, non ha limiti e non muore”. La differenza di età non sembra infatti essere un ostacolo per i due innamorati, che in ogni storia e in ogni post sui social si dimostrano sempre più affiatati.

A non guardare di buon occhio la nuova relazione di Nina è Fabrizio Corona, ex marito e padre di suo figlio Carlos Maria: l’uomo aveva parlato della nuova storia dell’ex moglie al pubblico di Live-non è la D’Urso e aveva usato parole molto dure per descrivere il nuovo partner della Moric. Una reazione causata anche dal rapporto ultimamente non molto disteso tra Nina e Corona: l’ex modella non ha preso bene la decisione del figlio Carlos, ormai maggiorenne, di andare a vivere col padre. La Moric è convinta che l’influenza del padre non sia positiva per il 18enne, visti anche i recenti commenti aggressivi del ragazzo pubblicati sui suoi profili social, e che Fabrizio sfrutti la presenza del figlio per ottenere interviste e partecipazioni in televisione.

Anche Luigi Mario Favoloso, ex di Nina, sembra non apprezzare le sue scelte di vita e, trovatosi a parlare della situazione famigliare della soubrette, ha dichiarato che Corona per il ragazzo sarebbe un’influenza più positiva della madre.

Queste critiche non sembrano però toccare la Moric che risplende grazie al suo nuovo amore e alla felicità ritrovata insieme a Marco e che potrà essere ancora più grande grazie al ritorno del figlio.