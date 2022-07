Manuela Arcuri si è (ri)sposata: il consiglio sull’amore e la pazienza

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco hanno detto sì. Di nuovo. L’attrice e il compagno si erano già sposati in gran segreto a Las Vegas lo scorso anno, ma ora hanno confermato la loro decisione anche in Italia, di fronte agli amici più cari e ai parenti.

Di foto in giro se ne sono viste poche e il motivo è presto detto: il servizio in esclusiva era stato affidato al settimanale Chi, che questa settimana ha dedicato proprio alla Arcuri la sua copertina con un’intervista in cui l’attrice confessa le sue sensazioni ora che le nozze sono state celebrate ufficialmente.

Manuela Arcuri, il consiglio sul matrimonio

Dalle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini Manuela Arcuri ha voluto dire la sua sul matrimonio e su quanto sia importante dare valore a questa istituzione, arrivando preparati e convinti della solidità del proprio rapporto: “Consiglio a tutti di aspettare, magari non così tanto. Per noi è stata una scelta consapevole ed emozionante – ha dichiarato – Sposarci è sempre stato il nostro desiderio, ma prima abbiamo pensato a fare un figlio. In seguito eravamo talmente presi da lui che non ci abbiamo più pensato”.

Le nozze si sono tenute al Castello Odescalchi, sul Lago di Bracciano, dove i festeggiamenti sono proseguiti fino alle 4 del mattino. “Il momento più emozionante è stato quando mia madre mi ha dedicato una lettera, accompagnata da un violino, sorprendendomi”, ha raccontato Manuela, che ha anche spiegato come mai lei e Giovanni abbiano aspettato tanto prima di decidere di unirsi in matrimonio: “Sposarci è sempre stato il nostro desiderio, ma prima abbiamo pensato a fare un figlio. In seguito eravamo talmente presi da lui che non ci abbiamo più pensato”.

Tra gli ospiti Nathaly Caldonazzo e Vittorio Sgarbi. Mentre il presidente del Coni Giovanni Malagò e il produttore Alberto Tarallo sarebbero stati i testimoni dell’attrice.

Manuela Arcuri e i progetti per il futuro il figlio Mattia nel 2014 – aveva parlato a Verissimo dell’amore per il compagno e del Manuela Arcuri – che è legata a Giovanni Di Gianfrancesco dal 2010 e con cui ha avutonel 2014 – aveva parlato a Verissimo dell’amore per il compagno e del desiderio di sposarsi in Italia , dopo il primo matrimonio celebrato a Las Vegas nel 2013. “Mi piacerebbe sposarmi anche in Italia. Sto aspettando la proposta. E poi ho sempre detto a mio figlio che se ci sarà il matrimonio, sarà lui a portarci le fedi. Sarebbe bellissimo”, aveva detto l’attrice che ora ha potuto coronare questo sogno. L’immediato futuro la vedrà in Sudamerica, dove lei e il marito hanno deciso di trascorrere la luna di miele a Capodanno. Poi, chissà, potrebbe realizzarsi anche un altro sogno, quello di allargare la famiglia con un altro figlio D’altronde l’attrice non ha fatto mistero di volere un altro bebè e ora che Mattia è più grande e che anche il traguardo delle nozze è stato raggiunto non ci sono altri impedimenti: “Oggi che abbiamo trovato un nostro equilibrio, che siamo forti, pronti, lo farei un altro figlio, ci stiamo anche un po’ provando. Stavamo anche valutando l’ipotesi dell’adozione: la trovo bellissima”, aveva dichiarato a Verissimo.