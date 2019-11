Live-Non è la D’Urso, Veronica Maya si sfoga su Instagram contro Vittorio Feltri

editato in: da

Veronica Maya in un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram spiega le ragioni che l’hanno portata a pentirsi di aver accettato l’invito di Barbarella a partecipare a Live-Non è la D’Urso.

Il suo messaggio ha tutta l’aria di un amaro sfogo di chi è stato negativamente colpito dall’esperienza vissuta e sente il bisogno di condividere il proprio sentimento che assomiglia al disgusto. Scrive su Instagram: “Ieri sera anziché andare dal mio amico Alfonso Pepe a cena dove mi attendevano amici e chef stellati che adoro, ho ceduto ed accettato l’invito di @livenoneladurso”.

La Maya era curiosa di incontrare Vittorio Feltri e Vittorio Sgarbi: “Mi intrigava l’idea di un ironico confronto con due belle teste come Vittorio Sgarbi e Vittorio Feltri, di cui a parte certi eccessi secondo me spesso voluti ed ormai parte di un personaggio che per l’appunto li rende tali e appetibili per un certo pubblico televisivo, in fondo mi facevano anche simpatia. Fino a ieri.”

L’incontro dalla D’Urso però non si è svolto come si aspettava, superando perfino il senso di delusione: “Non ho avuto modo di confrontarmi con Sgarbi personalmente ma ho provato molta vergogna anche solo ad ascoltare il dialogo tra lui e @vladimir_luxuria che non meritava,come non li merita nessuno, quei colpi bassi e vili che purtroppo solo dei maschilisti e arroganti sono capaci di perpetrare come lui ha fatto per interminabili ed imbarazzanti minuti“.

Poi la showgirl si concentra su Feltri, a proposito del quale dice: “Che schifo un uomo così“. E ne spiega il perché: “Ma qualcuno gli ha detto che è stato pagato per andare in una trasmissione dove sarebbe avvenuto uno scambio di opinioni? O pensava di poter fare il suo monologo dove le uniche parole del famoso dizionario sono state INSULTI E PAROLACCE?! Le lingua italiana ha il suo peso e le parole usate male possono ferire e molto. Io purtroppo non riesco a ridere del deprecabile siparietto di un uomo sul viale del tramonto che non perde mai l’occasione di inveire in modo volgare. Contro le donne, contro i gay, contro i terroni, contro il Sud , contro @gretathunberg che chiama Gretina, contro tutto gli possa dare ancora barlumi di celebrità. “.

Veronica Maya si riferisce allo show di Feltri a Live-Non è la D’Urso, che ha visto tra i protagonisti della puntata anche Heather Parisi, dove non ha esitato a rivolgersi alla showgirl e a Luxuria con l’appellativo di “gallina”, per poi sbottare con parolacce.

Conclude la Maya con parole decise: “Che schifo un uomo così! Non sopporto più la volgarità , non sopporto l’arroganza, la prevaricazione, la maleducazione. Ormai sono in pochi a praticare la GENTILEZZA . La prossima volta vado a cena, dagli amici. Faccio ammenda”.

I follower della showgirl però pur condividendo il suo pensiero, non prendono le sue difese. La ritengono invece complice di questo meccanismo televisivo e così commentano: “tu adesso fai tutta la scandalizzata col tuo lungo post ma in realtà sapevi BENISSIMO a cosa andavi incontro. Basta circo”. E altri: “Ma avevi davvero un’aspettativa diversa? Perché questo mi stupisce.”

Molte le critiche nei suoi confronti: “Sputare nel piatto dove si è mangiato mica è bello, credo che sapevi cosa andavi in contro, i soldini te le sei intascati ci sei andata non c’è bisogno di commentare e di pentinrsene dopo”. Ma c’è anche chi concorda con lei e la difende come Tosca D’Aquino: “Tesoro sei stata una gran signora! Bella, intelligente ed arguta! Sono purtroppo uomini che non sono degni di essere chiamati così!”.