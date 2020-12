Le Iene, gli scherzi a Francesco Oppini e a Emma Marrone

editato in: da

Si rinnova l’appuntamento con Le Iene, lo show d’inchiesta di Italia 1. Tra i molti servizi interessanti e curiosi, questa nuova puntata della trasmissione ci ha regalato ben due divertentissimi scherzi, che hanno visto come vittime Emma Marrone e Francesco Oppini.

L’ex concorrente del GF Vip, ha vissuto momenti davvero difficili poco prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia, a causa dello scherzo organizzato con la complicità di mamma Alba Parietti e della fidanzata Cristina Tomasini. Mentre il commentatore sportivo stava preparando la valigia per partecipare al reality show, sua madre gli ha annunciato di voler instaurare una relazione seria con un ragazzo di 29 anni di nome Sonny. Dopo una cena insieme, Oppini si è reso conto che il giovane aveva un atteggiamento piuttosto particolare, e ciò lo ha insospettito.

Tornato a casa ha sbottato contro la Parietti: “Non me lo far vedere mai più qua, eh! Portalo solo quando parto”. Il giorno seguente, Francesco ne ha avuto anche per il giovanissimo “fidanzato” della mamma, cacciandolo letteralmente da un party in piscina (a casa di Alba) che il ragazzo aveva organizzato con i suoi amici. Infine, ha lanciato un ultimatum: “Allora facciamo una bella cosa, tu fai quello che vuoi, ma se succede qualcosa non venirmi a rompere le p***e”.

Prima che Francesco Oppini partisse per il GF Vip, Sonny è tornato alla carica presentandosi presso la sua concessionaria e ricattandolo: “Ti liberi di me con 20mila euro”. Solo quando stava davvero per sbottare e fare nuovamente una scenata contro la madre, Le Iene hanno finalmente rivelato la verità. E con un sospiro di sollievo, il figlio di Alba ha rivelato che questo ragazzo non è stato certo il peggior partito passato da casa della Parietti.

Emma Marrone, reduce da una splendida esperienza come coach a X Factor, è stata invece protagonista di un siparietto che ha suscitato l’ilarità dei suoi fan. Complice de Le Iene, per l’occasione, è Blind: il giovane artista – all’anagrafe Franco Rujan – ha preso parte all’ultima edizione del talent show di Sky Uno ed è stato parte del team di Emma Marrone, con la quale ha stretto un bellissimo legame. Un’amicizia che fa sperare future collaborazioni, ma per qualcuno potrebbe celare ben di più.

Nel corso dello scherzo architettato da Le Iene, infatti, Blind ha telefonato ad Emma e le ha rivelato che una loro foto insieme ha suscitato grande scalpore. Si tratta di un semplice scatto che li ritrae abbracciati, mentre lui dà alla sua coach un bacio sul collo: i più attenti la ricorderanno, è la foto che hanno pubblicato il giorno della finale di X Factor. Durante la telefonata, Blind ha spiegato che il suo discografico gli ha consigliato di cavalcare l’onda e fingere un flirt con Emma: “Secondo me ci conviene se questa notizia gira, così finiamo in copertina. Tanto sono un bel ragazzo” – ha detto il cantante.

Immediata la reazione della Marrone, che si è arrabbiata: “Ma questo non è un discografico! E poi potrei essere tua madre, ho il doppio della tua età”. E davanti all’insistenza di Blind, si è infervorata ancora di più: “Che cosa stai dicendo? Mi stai anche offendendo, sinceramente”. Quando il ragazzo ha ammesso di averle fatto uno scherzo, l’artista ha rivelato di esserci rimasta davvero male: “Ti giuro, mi devo sedere perché mi stanno tremando le gambe”.