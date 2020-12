Le Iene, Alessia Marcuzzi in rosso sfoggia il perfetto look rock glam: bella e mai banale

editato in: da

Nella puntata de Le Iene di martedì 2 dicembre, Alessia Marcuzzi ha sfoggiato un outfit che ci traghetta ufficialmente nelle feste di Natale e nel mood tipico della fine dell’anno.

La conduttrice è apparsa in trasmissione con un total look rosso, perfetto nel valorizzare la sua silhouette slanciata. Tacco alto, leggings di pelle, cardigan con scollo a V, smalto e rossetto perfettamente in pendant: è in perfetto stile rock glam, bella e mai banale.

Solo poche ore prima di entrare in diretta, Alessia ha pubblicato sui social un video divertente dove la si vede, in compagnia del co conduttore Nicola Savino, attraversare i corridoi degli studi Mediaset a tempo di musica. Su Instagram “La Pinella” ha anche pubblicato un pezzo della hit Real Groove di Kylie Minogue, musica perfetta per caricarsi prima della trasmissione.

Alessia ama condividere la sua vita sui social e, proprio qualche giorno fa, ha deciso di mostrare gli istanti di preparazione di un grande albero di Natale insieme a sua figlia, spiegando che gli addobbi natalizi sono per lei una tradizione di famiglia da rispettare, anche se quest’anno il suo primogenito Tommaso, che vive all’estero, non ha potuto partecipare all’addobbo dell’albero.

La Marcuzzi è entrata a far parte della grande famiglia de Le Iene nel 2001, conducendo diverse edizioni nei primi anni 2000 per poi tornare dal 2018. Una piccola pausa forzata dall’edizione di quest’anno è stata dovuta dal suo tampone “leggermente positivo”, allarme fortunatamente rientrato in poco tempo e dopo solo una puntata di stop.

La complicità con Nicola Savino rende – anche in questa puntata – i due conduttori perfetti al centro dello studio de Le Iene, che nonostante la serietà dei servizi proposti in trasmissione, riescono a smorzare i toni nei momenti giusti, rimanendo sempre sul pezzo e mai fuori luogo.

A regalare un momento più leggero agli spettatori, comunque, ci ha pensato lo scherzo realizzato ai danni di Anna Falchi, che la redazione del programma insieme all’inviato Niccolò Torrielli ha architettato, con la complicità Alyssa, figlia della Falchi.

Con il contributo di Alessia Marcuzzi, di Nicola Savino, gli inviati e con le voci inconfondibili della Gialappa’s band, Le Iene si conferma, di settimana in settimana, uno dei programmi più seguiti della televisione italiana.