John Travolta, nuovo lutto dopo la scomparsa della moglie: morto il nipote Sam

Nuovo lutto per John Travolta che, dopo la scomparsa dell’amatissima moglie Kelly, ha detto addio anche al nipote Sam. L’uomo, 52 anni, sarebbe morto a causa di un infarto nella sua casa a Mount Horeb, nel Wisconsin. Sam era molto legato a John Travolta tanto che qualche tempo fa aveva raccontato di ricevere dallo zio una indennità mensile di 1500 euro. Di professione sceneggiatore, aveva fatto discutere per le sue affermazioni su Scientology e per la volontà di lasciare l’organizzazione di cui fanno parte moltissimi divi di Hollywood, fra cui proprio John Travolta e Tom Cruise.

Sam era figlio di Sam Sr, fratello maggiore dell’attore. La morte dello sceneggiatore ha colpito Travolta poco tempo dopo la tragica scomparsa della moglie Kelly Preston. Lo scorso 12 luglio l’attore aveva annunciato su Instagram la morte dell’attrice, dopo una dura battaglia contro il tumore. “È con il cuore molto pesante che vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso la sua battaglia di due anni contro il cancro al seno”, aveva scritto. I due si erano conosciuti durante le riprese di The Experts nel 1989, era stato un colpo di fulmine e nel 1991 si erano sposati. La coppia aveva poi avuto tre figli: Jett, Ella e Benjamin.

Qualche giorno fa Travolta aveva celebrato sui social il 58esimo compleanno della moglie. Su Instagram aveva pubblicato una foto delle nozze affiancata a una delle nozze dei suoi genitori. “Buon compleanno tesoro! – aveva scritto -, Ho trovato questa foto del matrimonio di mia madre e mio padre. È stato bello vedere il nostro accanto al loro. Tutto il mio amore, John…”. La vita della star di Grease è stata segnata da grandi successi, ma anche da lutti terribili. Nel 1977, l’attore aveva perso Diana Hyland, la compagna conosciuta sul set, proprio a causa di un tumore al seno. Nel 2009 la prova più difficile, la morte di Jett, primogenito di Travolta e della Preston, morto durante una vacanza in famiglia. Le cause della morte non sono mai state chiarite del tutto e il divo non ha mai smesso di ricordare il figlio in occasione dei suoi compleanni, condividendo scatti e pensieri dolci sui social.