Ilary Blasi fa il tifo per Alfonso Signorini, ma lui la dimentica

Ilary Blasi fa il tifo per Alfonso Signorini su Instagram, ma lui non la nomina nella prima puntata del Grande Fratello Vip. Dopo tre edizioni del reality condotte con successo dalla moglie di Francesco Totti, al timone della trasmissione è arrivato il giornalista.

Signorini ha riunito un cast con nomi forti che promettono faville, da Antonella Elia a Clizia Incorvaia, ex di Francesco Sarcina, passando per Pago e Serena Enardu, Adriana Volpe, Paolo Ciavarro e Fabio Testi. L’obiettivo? Risollevare gli ascolti dello show, che negli ultimi anni erano calati e far dimenticare la conduzione di Ilary Blasi, grande regina del GF Vip.

In occasione dell’esordio della quarta edizione del reality, la moglie di Totti ha voluto inviare un messaggio a Signorini, svelando di fare il tifo per lui. “Vai Alfonso!”, ha scritto nelle Stories, pubblicando uno scatto che li ritrae insieme. Da parte sua il nuovo conduttore del GF Vip, forse a causa dell’emozione, non ha citato l’ex presentatrice.

I due d’altronde si conoscono molto bene visto che Signorini ha rivestito per diversi anni il ruolo di opinionista. “Ho sentito tutte le conduttrici del Grande Fratello, ma non per consigli, nessuno di noi ne ha bisogno – ha confessato a TvBlog -. Le ho sentite per ca*****io. Il messaggio più bello me l’ha mandato proprio Ilary che mi ha scritto: “Ahò, quest’anno te passo lo scettro da regina della Casa anche se la regina sei sempre stata solo tu!“.

Ad annunciare l’addio al GF Vip era stata Ilary Blasi che aveva affermato di volersi dedicare a nuovi progetti. “A me piace la parte divertente, mentre mi riesce più difficile quella in cui si parla di cose personali – aveva detto al settimanale Chi -, perché lì non è più un gioco, ma devi andare a scavare a fondo, a volte troppo. Ci sono dei paletti e, quando si sorpassano certi limiti, dove magari un’altra ci sguazzerebbe, io faccio fatica perché a me piace più ridere – e parlando di Signorini aveva aggiunto -. Mi dispiace staccarmi da lui perché è una persona che mi fa stare bene“.