Serena Enardu triste per Pago: “Mi manca da morire”

Serena Enardu confessa di sentire la mancanza di Pago e il cantante svela che la ex sarebbe ancora innamorata di lui. Nella casa del Grande Fratello Vip i concorrenti si sono già lasciati andare alle prime confessioni e Pacifico Settembre ha parlato della sua love story con l’ex tronista di Uomini e Donne. Pago non sa che Serena si trova nel bunker di Cinecittà, rinchiusa nella suite dove è in attesa di scoprire se entrerà nella casa oppure no.

La Enardu ha svelato di provare ancora un sentimento nei confronti del cantante dopo la fine della relazione arrivata a Temptation Island Vip. A dividerli la mancanza di un sentimento e il comportamento di Serena che si era avvicinata pericolosamente al single Alessandro. Da allora sono trascorsi mesi e i due ex si sono visti diverse volte. Pago infatti è molto legato a Tommaso, il figlio 14enne dell’imprenditrice sarda con cui ha vissuto per circa sette anni.

Serena ha riflettuto sulla sua esistenza e si è accorta di sentire la mancanza del cantante. “Mi sono resa conto che mi mancava da morire – ha detto -. Lui è una bellissima persona, che è molto diverso da me. Un confronto con me potrebbe servire a togliergli dalla testa dei pensieri che non si è ancora tolto”.

Nella casa del GF Vip, Pago si è lasciato andare ad alcune confessioni con Paola Di Benedetto, affermando che Serena gli avrebbe detto di essere ancora innamorata di lui. “A lei manco ed è ancora innamorata. Almeno questo mi sta facendo capire – ha svelato -. So benissimo che la vita ti può portare a fare tante cose inaspettate. Però è giusto che il tempo passi velocemente per quelle cose che ti hanno deluso e ferito, che si dimentichino. Tenersele dentro fa male. Ci sono tante cose, da una parte e dall’altra, che devo capire come devono stare. Quindi ho bisogno di tempo”.