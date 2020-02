Ilary Blasi si traveste e “sveste” come Achille Lauro

editato in: da

Ilary Blasi, per i 40 anni della sorella Silvia, che ha deciso di festeggiare con un party in maschera per Carnevale, ha scelto il travestimento più originale di tutti: Achille Lauro, versione prima serata di Sanremo, con tanto di tutina semi trasparente e tatuaggi in bella vista.

Alla festa era presente tutto il clan Blasi: papà Roberto vestito da Zucchero, mamma Daniela come Madonna, la sorellina più piccola Melory mascherata da Baby Spice-Emma Bunton (con tanto di amiche Spice, compresa Michela Quattrociocche versione Posh-Vic Beckham). Mentre la festeggiata, la primogenita Silvia, era Kylie Minogue nel video di Can’t Get You Out Of My Head.

Intorno a loro, c’erano i Cugini di Campagna, Tina Turner, Amy Winehouse e Francesco Totti versione Vasco (romano).